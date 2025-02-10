Beykoz\'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

İstanbul'un Beykoz ilçesinde etkili olan kar yağışı yolları beyaza bürüdü.
Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar, akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artırdı.
Yağış nedeniyle bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlar ile yeşil alanların üzeri karla kaplandı.
Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
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