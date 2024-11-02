Beykoz'da Kışlık Arı Yemi Dağıtımı ve Arıcılığa Destek Hamlesi - Son Dakika
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Beykoz'da Kışlık Arı Yemi Dağıtımı ve Arıcılığa Destek Hamlesi

Beykoz Belediyesi, kışlık arı yemi dağıtarak arıcılığın desteklenmesi için önemli bir adım attı. Başkan Köseler, arıcıların ihtiyaçlarını karşılamak ve geleneksel bal festivalini yeniden düzenleyerek arıcılık sektörünü canlandırmak istediklerini belirtti.

02.11.2024 12:49  Güncelleme: 13:14
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(İSTANBUL) - Beykoz'da verimi artırmak üzere kışlık arı yemi dağıtımı yapıldı. Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "2017 yılından bu yana yapılmayan geleneksel bal festivalini daha görkemli şekilde gerçekleştirip arıcılarımıza hak ettiği desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Beykoz'da yedi yıldan bu yana verilmeyen arıcılık desteği, Başkan Köseler'in başlattığı kent tarımı hamlesi kapsamında yeniden hayata geçirildi. İlçede arıcılığı canlandırmak üzere hazırlanan 16 ton kristal şeker, Arıcı Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 125 arıcıya, 7 bin 249 kovanda besleme yapılmak üzere törenle dağıtıldı.

Belediye Meydanı'nda yapılan törene, Başkan Köseler, Başkan Yardımcıları, İstanbul Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkan Yardımcısı Adem Yalçın, Beykoz Arıcılar Birliği Başkanı Yüksel Kılıç, arıcılar ve muhtarlar katıldı. Arı yemi desteğiyle kış ayları boyunca arıların ihtiyaç duyduğu besin ve enerji ihtiyacının karşılanması, bahar dönemine hazırlık yapılması ve kovan başına üretim veriminin artması amaçlanıyor.

Başkan Köseler, ilçedeki arıcı sayısını artırmak istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Beykoz İstanbul'da en fazla bal üreten ilçe konumunda olmasına rağmen son 7 yıldır bu sektörün desteklenmediğini gördük. Arıcılığa verdiğimiz destekle ilçemizdeki arıcı sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 2017 yılından bu yana yapılmayan geleneksel bal festivalini daha görkemli şekilde yeniden yapacağız ve elimizden geldiğince arıcılarımızı destekleyeceğiz."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde 2019 yılında başlatılan kent tarımı desteği projesini ilçede sürdürdüklerini de sözlerine ekleyen Başkan Köseler, şöyle devam etti:

"Alım garantili üretimle çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz"

"İlçemizde 40 bin dönüm arazide tarıma önemli destekler veriyoruz. Beykoz'da fide, gübre, yem gibi malzeme desteklerinin yanı sıra alım garantili üretimle çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri artırmayı ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Beykoz'daki üreticimizle beraber ürünün markete inmesini sağlayan bir tedarik zincir oluşturmayı hedefledik. Bunu sağlamak için ilçemizde kooperatifleşmenin önünü açacağız."

İstanbul Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkan Yardımcısı Adem Yalçın ise son 5 yılda Beykoz'da arıcılığa hiçbir destek verilmediğini vurgulayarak, "Arıcılık tarımın ayrılmaz bir parçasıdır. İlçemizde arıcılığa geçmiş dönem zihniyeti tarafından hiçbir destek verilmediği gibi sekiz kez yapılan geleneksel bal festivali de gereksiz görüldü. Alaattin Başkan'ımızı 'Beykoz'un Mustafa Kemali'ne benzetiyor, hizmetleriyle ilçemizin makus talihini değiştireceğine inanıyorum. Birliğimiz ve tüm Beykozlu arıcılar adına Başkanımız Sayın Alaattin Kösler'e verdiği destek için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yıllık 100 ton bal üretiliyor

Doğal ve zengin bitki örtüsüne sahip ilçenin köylerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 250 ve hobi amaçlı üretim yapanlarla birlikte toplam 650 arıcı ve 15 binin üzerinde kovan varlığı bulunuyor.  İlçede her yıl 8 ton kestane, 70 ton çiçek, 10 ton püren ile meşe ve diğer aromatik bitki çeşitleriyle yaklaşık 100 ton üretim yapılıyor. Beykoz, civar illerden gelen gezgin arıcılara da ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Kışlık Arı Yemi Dağıtımı ve Arıcılığa Destek Hamlesi - Son Dakika

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