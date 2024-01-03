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BEYKOZ'da Köpeğe İşkence Eden Cani Gözaltına Alındı - Son Dakika
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BEYKOZ'da Köpeğe İşkence Eden Cani Gözaltına Alındı

BEYKOZ'da kendisine ait köpeğe balta ile işkence eden bir kişi, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Köpeğe işkence eden şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, saldırıya uğrayan köpek ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

BEYKOZ\'da Köpeğe İşkence Eden Cani Gözaltına Alındı
03.01.2024 - 20:30,  Güncelleme: 20:31
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BEYKOZ'da kendisine ait köpeğe balta ile işkence eden caninin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, köpeğe işkence eden adamı gözaltına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Tokatköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elinde balta olan bir kişi, evinin önünde bulunan ve kendisine ait olduğu öğrenilen köpeğe işkence etmeye başladı. Köpeğin acı içinde bağırması üzerine cama çıkan bir vatandaş, komşusunun köpeğe işkence ettiği görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, köpeğe işkence eden caniyi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi beklenirken, saldırıya uğrayan köpek ise belediye ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Kaynak: DHA
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Tokatköy, Hayvan Hakları, Adliye, Gözaltı, Suç, Belediye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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