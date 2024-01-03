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BEYKOZ'da Köpeğe İşkence Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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BEYKOZ'da Köpeğe İşkence Yapan Şahıs Gözaltına Alındı

BEYKOZ'da kendisine ait köpeğe işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan M.E.B. ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. M.E.B'nin evinde bulunan 4 adet köpeğe belediye ekipleri tarafından el konuldu. M.E.B. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

03.01.2024 - 22:50,  Güncelleme: 22:52
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BEYKOZ'da kendisine ait köpeğe işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından gözaltına alınan M.E.B. ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada M.E.B'nin evinde bulunan 4 adet köpeğe belediye ekipleri tarafından el konuldu. M.E.B. hakkında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldığı belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz'da köpeğe işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan M.E.B. ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 3 Ocak 2024 tarihinde sosyal medya hesapları üzerinde paylaşımı yapılan 'Çok acil köpeğe işkence ve şiddet yardım edin' başlığı ile paylaşımı yapılan konu ile alakalı olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışmalara başlanmıştır. Paylaşılan görüntü içeriğinde bir erkek şahsın sokakta bulunan köpeğe elindeki kürek ile vurarak eziyet ettiği belirlenmiş, şüpheli şahıs M.E.B. Beykoz ilçesi Tokatköy Mahallesi'nde bulunan ikametinde yakalanarak muhafaza altına alınmıştır. Ayrıca şüpheli şahsın ikametinde bulunan 4 adet köpek, Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince barınağa teslim edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şahıs hakkında '5199 sayılı hayvanları koruma kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatılmıştır denildi.

BEYKOZ\'da Köpeğe İşkence Yapan Şahıs Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BEYKOZ'da Köpeğe İşkence Yapan Şahıs Gözaltına Alındı - Son Dakika
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