Beykoz'da Ocak Ayı Spor Etkinlikleri Başlıyor

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(İSTANBUL)- Beykozluların yüzmeden buz patenine, stadyum gezilerinden doğa yürüyüşlerine kadar ücretsiz yaralandığı ocak ayı etkinlik takvimi yayınlandı. Beykoz Belediyesi tarafından 8 branşta hazırlanan 13 farklı spor etkinliğinden, 8 yaş ve üzeri tüm ilçe sakinleri faydalanabilecek.

Beykoz Belediyesi'nin 8 branşta hazırlanan 13 farklı spor etkinliğine yer verdiği etkinlik takvimi açıklandı.

Merkeze uzak mahallelerde yaşayan çocuklara yüzme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle 8-13 yaş aralığındaki 200 çocuğa eğitim verilecek.

Proje kapsamında başlayacak birinci eğitim döneminde Cumhuriyetköy, Alibahadır, Paşamandıra, İshaklı, Bozhane, Öğümce, Kılıçlı ve Göllü mahalleleri bulunuyor. Programa katılmak isteyen vatandaşların, mahalle muhtarlarıyla iletişime geçmeleri yeterli olacak. Dersler, Çavuşbaşı Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılacak.

Beykoz Belediyesi, 8-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere ara tatil boyunca buz pateninden biniciliğe, patenden su kaydırağına birçok etkinlik alternatifi sunacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi tesislerinde yer alan Aquapark'ta eğlenceli vakit geçirme fırsatı bulacak olan çocuklar, Göllü Binicilik Tesisleri'nde at binme deneyimi yaşayacak.

Emaar Akvaryum Gezisi ile öğrenciler sualtı dünyasını ve deniz canlılarını keşfedecek, İBB Silivri Kapı Buz Pisti'nde ise paten kayacak. Türk futbolunun üç büyük kulübü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, stadyum ve müze turlarıyla çocuklara tanıtılacak.

Ocak ayında, sporseverlere hareket ve sağlık katacak etkinlikler kapsamında 16 yaş ve üzeri ilçe sakinlerine yönelik doğa gezileri de düzenlenecek. Polonezköy Tabiat Parkı Trekking ve Aytepe Kar Yürüyüşü programlarıyla katılımcılar doğayla iç içe vakit geçirecek. Ocak takvimi kapsamında Sporcu Gelişim Kampı ve ilçede spor bilincini artıracak bir de seminer düzenlenecek.

Vatandaşlar, spor takvimine Beykoz Belediyesi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.