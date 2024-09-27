Beykoz'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Beykoz'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Beykoz\'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama

Beykoz'da iki kişiyi vuran şüpheli K.D., polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

27.09.2024 22:19
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BEYKOZ'da 2 kişiyi silahla vurduktan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Çiğdem Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.D. isimli şüpheli, sokak üzerinde A.K. ve O.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.D., yanında bulundurduğu silah ile A.K. ve O.D.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda A. K. ve O. D. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAYDA KULLANDIĞI SİLAH İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan K. D. Kavacık Mahallesinde saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramalarda olayda kullanılan silah da ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan K. D. mahkemeye sevk edildi. K. D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Silahlı Saldırı: 1 Tutuklama - Son Dakika

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