Beykoz'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika
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Beykoz'da Su Kesintisi Uyarısı

Beykoz\'da Su Kesintisi Uyarısı
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İSKİ, deprem riski nedeniyle Beykoz'da 6 mahallede 10 saat su kesintisi yapacak.

(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), deprem riskine karşı ana isale hattında yürütülecek altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beykoz ilçesindeki 6 mahallede 10 saat süreyle su kesintisi yapılacağını bildirdi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Beykoz ilçesinin bir kısmının içme suyu ihtiyacını sağlayan ana isale hattında deprem riskine karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla altyapı iyileştirme ve esnek boru bağlantı parçası montaj çalışması yapılacağını duyurdu.

Çalışmalar kapsamında 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 22.00 ile 13 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 08.00 arasında belirlenen bölgelere su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER

Planlı su kesintisinden etkilenecek mahalleler ise şöyle:

Bozhane Mahallesi

Öğümce Mahallesi

Göllü Mahallesi

Paşamandıra Mahallesi

Alibahadır Mahallesi

Riva Mahallesi

Kaynak: ANKA

İstanbul, Güncel, Deprem, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da Su Kesintisi Uyarısı - Son Dakika

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