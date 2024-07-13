Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza tespit raporuna göre, otomobil ve motosiklet sürücüsü yüzde 50'şer kusurlu bulundu. Soruşturma devam ediyor.

13.07.2024 22:43
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Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin hazırlanan kaza tespit raporunda, otomobil ve motosiklet sürücüsünün yüzde 50'şer kusurlu bulunduğunun belirtildiği öğrenildi.

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında dosyaya eklenen kaza tespit raporunda, araç sürücüsü Fatıma Zehra Kınık Demir ile yaşı 18'den küçük olan motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk'ün kural ihlali yaptığının belirtildiği öğrenildi.

Raporda sürücü Demir'in "Kavşağa yaklaşan sürücüler, kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olmak, geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar." maddesini ihlalden yüzde 50 kusurlu olduğuna yer verildiği belirtildi.

Diğer sürücü Öztürk'ün ise "Sürücüler hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak zorundadırlar." maddesini ihlal etmesinden ötürü yüzde 50 kusurlu bulunduğu kaydedildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan iki sürücü, emniyetteki işlemleri sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sürücüler, savcılıktaki ifadelerinin ardından, yüzde 50 kusurlu bulunmaları nedeniyle adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme, her iki sürücüyü, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atmayı içeren adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kavacık Mahallesi FSM Caddesi'nde 9 Temmuz'da Fatıma Zehra Kınık Demir yönetimindeki 34 FKJ 390 plakalı araç, Baki Sokağı'nda caddeye çıktığı sırada Rüzgarlıbahçe yönüne giden Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarpmıştı.

Motosikletteki sürücü ile arkasındaki Batın Barlas Çeki yaralanmış, kaldırımda yürüyen E.Ü. ve M.K. de savrulan motosikletin çarpması sonucu yere düşmüştü.

Çeki, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Motosiklet, trafik, Güvenlik, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'da trafik kazasında 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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