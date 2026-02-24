Beykoz'da Trafik Kazasında Şikayetler Geri Alındı - Son Dakika
Beykoz'da Trafik Kazasında Şikayetler Geri Alındı

24.02.2026 13:28
Beykoz'daki kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi ve diğer müştekiler şikayetlerinden vazgeçti.

Beykoz'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin maktulün annesi de sanık Fatıma Zehra Kınık Demir hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Kazada hayatını kaybeden Batın Barlasçeki'nin annesi Hasret Doğan, davanın karara bağlandığı Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe sundu.

Doğan, dilekçesinde sanık Demir hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, sanıktan herhangi bir maddi veya manevi tazminat talebinin olmadığını, istinaf yoluna başvurmayacağını belirtti.

Öte yandan kazada yaralanan Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosikletin sürücüsü Yavuz Selim Öztürk ve maktulün babası Serdal Barlasçeki de daha önce verdikleri dilekçelerle sanık hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Maktulün annesinin de şikayetten vazgeçmesiyle dosyada şikayetçi kimse kalmadı.

İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz 2024'te şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtilmişti.

İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Yavuz Selim Öztürk, Muammer Kızıl ve Barlasçeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedilmişti.

Barlasçeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Öztürk'ün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği bildirilmişti.

Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Barlasçeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkati çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarılmıştı.

İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Öztürk'ün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği belirtilerek, Fatıma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Öztürk'ün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlemişti.

Mahkeme, Yavuz Selim Öztürk hakkındaki ek iddianameyi, ana dava dosyasıyla birleştirmişti.

İlk karar

Davayı 26 Mayıs 2025'te karara bağlayan Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Demir'i "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, müşteki sanık Öztürk'e ise "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı.

Daha sonra maktulün babası Serdal Barlasçeki ve Yavuz Selim Öztürk, mahkemeye dilekçe sunarak sanık Demir hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti.

Sanık avukatlarının ve maktulün annesinin itirazı üzerine dosya istinafa gönderilmişti.

Yerel mahkemenin hükmünü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi, müştekilerden Muammer Kızıl'ın kovuşturma aşamasında, yaralanan müşteki sanık Öztürk'ün ise istinaf aşamasında şikayetinden vazgeçtiğini belirterek, sanık Demir'in üzerine atılı suçun vasfının değiştiğini kaydetmişti.

Sanığın "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılması gerektiğini ifade eden daire, kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

İkinci karar

İstinafın bozma kararının ardından mahkeme, 18 Aralık 2025'teki kararında, sanık Demir'e "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezası vermişti. Takdiri indirim uygulayarak cezayı 2 yıl 6 ay hapse çeviren mahkeme, sanığın ehliyetinin ise 1 yıl alıkonulmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA

