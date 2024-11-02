Beykoz\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

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Beykoz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, bu suça ilişkin şüphelilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik Gümüşsuyu Mahallesi'nde uygulama yapıldı.

Ekiplerin, şüphe üzerine durdurduğu T.D'nin yapılan Genel Bilgi Toplama sorgulamasında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlendi.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulunan T.D. gözaltına alındı.

Şüphelinin uyuşturucu maddeleri temin ettiği değerlendirilen Gümüşsuyu Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, Y.Ç. isimli kadın ile K.A., F.G. ve N.C. yakalandı.

Şüphelilerin çeşitli konulardan toplam 33 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Adresteki aramada bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Y.Ç. F.G., T.D. ve N.C., haklarında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak" suçundan yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı, K.A. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.