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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını reddetti - Son Dakika
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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını reddetti

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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, yerel seçimlerde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi ve AKP ve MHP temsilcilerinin itirazlarını reddetti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sonucu paylaşarak kazananın halk olduğunu belirtti.

03.04.2024 08:33  Güncelleme: 08:39
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Beykoz İlçe Seçim Kurulu, yerel seçimlerde ilçede kullanılan tüm oylar ile geçersiz oyların yeniden sayılması taleplerini değerlendirdi. Kurul, AKP ve MHP temsilcilerinin itirazlarını reddetti. Gece boyunca süreci takip eden, partililere sloganlara sloganla karşılık verilmemesi gerektiğini belirten CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "Kazanan halk, kazanan Beykoz! Alaattin Köseler ile Tam Yol İleri!" mesajıyla sonucu paylaştı.

"GÖRÜNEN O Kİ İKTİDAR DEMOKRATİK SÜREÇLERİ MERTÇE YÖNETMEMEYE KARARLI"

İstanbul dün gece hareketli bir seçim süreci yaşadı. İBB Başkanı İmamoğlu, AKP itirazlarının kabul edilip, CHP itirazlarının reddedildiğini vurguladı ve şu uyarıyı yaptı:

"Görünen o ki, iktidar demokratik süreçleri mertçe yönetmemeye kararlı. Seçimi CHP'nin kazandığı Gaziosmanpaşa ilçemizde baskılarla tüm oyların yeniden sayılmasına karar verildi. Aynı talepte bulunduğumuz Ümraniye ilçemizde ise talebimiz reddedildi. Pendik, Fatih, Arnavutköy ve Bahçelievler ilçeleri için ise taleplerimize henüz karar çıkmadı. İlçeyi kazanan AK Parti olunca tekrar oy sayımına ret, CHP kazanınca tekrar sayalım demek ne demokrasiye ne mertliğe sığar. İl Seçim Kurulu ve YSK'nın tüm bu olan bitene seyirci kalmamasını istiyoruz. Gaziosmanpaşa'da alınan tüm oyların yeniden sayımı kararının bir benzeri Beykoz'da alınmak isteniyor. Sahada seçim kaybedenlerin masa başında seçim kazanma baskılarına hukuk dur demeli. İl Seçim Kurulu ve YSK, ilçe seçim kurullarına yapılan baskılara acilen müdahale etmeli"

BEYKOZ'DA NÖBET BAŞLADI, KIŞKIRTMALARA KARŞI DİKKAT UYARISI YAPILDI

Gözlerin çevrildiği adreslerden Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nda, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekilleri de partililer nöbet tutmaya başladı. Beykoz Belediye Başkanı seçilen Alaattin Köseler de "Mazbata alana kadar buradayız! Beykoz'un, Beykozlunun hakkını sonuna kadar koruyacağız, savunacağız" diye konuştu. Cumhur İttifakı taraftarlarının slogan atması üzerine zaman zaman gerginlik yaşanırken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kışkırtmalara karşı dikkat edilmesi uyarısı yaptı. Çelik, "Hem Gaziosmanpaşa'da hem Beykoz'da sandığa yansıyan seçmen iradesinin korunması için hep birlikte bir mücadele ediyoruz. Sizden, CHP örgütlerinden bir isteğim var. Şartlar ne olursa olsun sloganlara sloganla karşılık vermeyeceğiz. Büyük bir sükünetle, nezaketle bu süreci yöneteceğiz. Büyük bir coşkuyla sürecin takipçisi olacağız. Sandığa yansıyan seçmen iradesini korumak hepimizin görevi" dedi.

Özgür Çelik, bir süre sonra da Beykoz İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı reddettiğini duyurdu, "Kazanan halk, kazanan Beykoz! Alaattin Köseler ile Tam Yol İleri!" mesajını paylaştı.

BEYKOZ'DA CHP YÜZDE 45.87'LİK OY ORANIYLA SEÇİMİ KAZANDI

31 Mart'ta Beykoz'daki 186 bin 911 seçmenden 154 bin 403'ü oy kullandı ve oyların 149 bin 236'sı geçerli sayıldı. Sonuçlara göre; CHP yüzde 45.87 oy alırken, AKP ise yüzde 44.91 oy oranıyla ikinci parti oldu. İlçede seçime katılım oranı yüzde 82.61 oldu. Ancak bu sonuçların ardından Beykoz İlçe Seçim kuruluna gelen AKP ve MHP yöneticileri itirazda bulundu. Bu itiraz ise geceyarısı kararıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Beykoz, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz İlçe Seçim Kurulu, oyların yeniden sayılmasını reddetti - Son Dakika

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