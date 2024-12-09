Beykoz Mahalle Buluşmaları'nın 22'ncisi Ortaçeşme'de Gerçekleştirildi

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(İSTANBUL)- 'Beykoz Mahalle Buluşmaları'nın 22'ncisi Ortaçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Belediye Başkanı Alaattin Köseler Beykoz'un ilk emekliler lokalinin ve gündüz bakım evinin Ortaçeşme Mahallesi'nde açılacağının müjdesini verdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 31 Mart yerel seçimlerinin ardından başlattığı 'Beykoz Mahalle Buluşmaları' Ortaçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Beykoz Belediyesi Çayır Restoran'da düzenlenen buluşmada, Ortaçeşme Mahallesi Muhtarı Nuri Dik ve mahalle sakinleri, çeşitli konuları Başkan Alaattin Köseler ve ekibine ilettiler. Buluşmada, mahallenin imar ve mülkiyet durumu, dik yokuşlu sokaklarda yaşayan vatandaşların ulaşım ihtiyaçları, sokak temizliği, ağaç budanması, terk edilmiş evlerin durumu, asfalt gerektiren sokaklar, sokak aydınlatmaları, yağmur suyu kanalı olmayan sokakların durumu, Beykoz Çayırı'nın durumu ve hizmet binası eksikliği meseleleri görüşüldü.

"Beykoz'un kurtuluşu kentsel dönüşüm ile olacak"

Ortaçeşme Mahallesi sakinleri, komşu mahalle olan Tokatköy'de olduğu gibi kentsel dönüşüm projesinin mahallelerinde de uygulanmasını talep etmesi üzerine kentsel dönüşüm hakkında bilgilendirmede bulunan Belediye Başkanı Köseler, şunları söyledi:

"Kentsel dönüşüm Tokatköy'de yapıldı. Belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında resmi bir protokol yok. En son yazdıkları yazıda burayı bize bahşedin diyorlar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tokatköy'de ikinci kentsel dönüşüm alanı 640 dönümlük bir alan. Bu derenin sağını solunu kapsıyor, büyük bir alan. Fakat bu mevcut kentsel dönüşümle belediye arasındaki sıkıntılı süreç hala devam ediyor. İstanbul'da Beykoz'da siz kat karşılığı bir arsayı müteahhitte yüzde kaçla verirsiniz, onlar diyorlar ki Belediye sıfır, Toki, Emlak Konut yüzde 100 diyorlar.

Buradan şunu söylemek istiyorum; bana diyorlar ki Beykoz halkı adına sıfır yüzdeyle buraları Emlak Konut'a ver. Böyle bir şey olur mu. Bu kentsel dönüşüm planlarında hesap yaparken yanlış yapma durumunda olanlar faturayı Beykoz Belediyesi'ne kesmeye çalışıyor. Ortaçeşme'de şu an da kentsel dönüşüm çalışması yok, ama biz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzü kurduk. Bu müdürlükte çalışan ekip arkadaşlarım Ortaçeşme Mahallesi ve Beykoz'un tamamı için çalışmalarını sürdürüyorlar. Beykoz'un kurtuluşu kentsel dönüşüm ile olacak. Beykoz halkının orada yaşayacağı yerinde dönüşümle olacak."

Toplantıda mahalle sakinlerinin Ortaçeşme Hünkartepe'de ulaşım sorununu dile getirmesi üzerine Başkan Köseler, ulaşım sorunu çözülene kadar Hünkartepe'ye servis araçları gönderilmesinin talimatını verdi.

Rayiç bedeller yeniden belirlenecek

Vatandaşlardan gelen 2B rayiç bedellerinin yüksekliği talebi sonrası vatandaşların ödeme gücüne uygun olacak şekilde rayiç bedellerin yeniden düzenleneceğini belirten Başkan Köseler, "Daha önceki komisyonun belirlediği rakamların dışında daha aşağıda bir yüzdeyle rakamları yeniden değerlendireceğiz" dedi.

"İnsanlarımızın çalışacakları ortamı bulamadıklarını ilettim"

İmar planlarına dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile olan görüşmesinden de bahseden Başkan Köseler, "Birçok mahalle buluşmasında belirttiğim gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Kuram'a gittiğimde 20 yıldır Beykoz'da planların yapıldığını, askıya çıkıp indiğini ama vatandaşın istediği planlar olmadığını anlattım. Bunun için uğraş veriyoruz. Hem Büyükşehir Planlama Dairesi ile hem Bakanlık bünyesinde. Neden Beykoz'da evlenip yuva kuran gençlerimiz Sultanbeyli'ye Çekmeköy'e Ümraniye'ye Üsküdar'a gidiyor, gençlerimizi burada tutamadığımızı ilettik. Yaptıklarını söyledikleri planda gençlerin çalışabileceği sanayi alanlarının olmadığını, tüm sanayi alanlarına kilit vurulduğunu, turizm alanlarının yeterli olmadığını belirttik. İnsanlarımızın çalışacakları ortamı bulamadıklarını ilettim. Sayın Bakan'a 40 yıllık bir mimar olarak fikirlerimi ilettim, kendisi de teknik bir kişiliği olduğundan bana hak verdi.

Sayın Bakan'a haklı olmamızın önemli olmadığını ifade ederek, kaçak yapı konusundan bıktığımızı artık Beykoz için desteklerine ihtiyacımız olduğunu belirttim. Buradan Sayın Bakanımıza ve Bürokratlarına seslenmek istiyorum; benimle olan konuşmasındaki samimiyeti, duyarlılığı için teşekkür ediyorum, ama yaşama geçirmek içinde bir o kadar desteğe ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Emekliler Lokali, Beykoz Kahvecisi ve Gündüz Bakım Evi müjdesi

Toplantının sonunda katılımları için tüm mahalle sakinlerine teşekkür eden Başkan Alaattin Köseler, "Yeni yıla girmeden, Ortaçeşme Mahallesi Meydanı'nda Emekliler Kahvesi açacağız. Çok uygun olacak, sürprizlerimiz var. Her mahallede açacağız. Meydan'da aynı zamanda Beykoz Kahvecisi 'de açılacak. Allah'ın izniyle bu iki yeri yeni yıl olmadan açacağız. Muhtarlığımızın arka tarafındaki oyun alanını Gündüz Bakım Evi olarak değerlendireceğiz ve Beykoz'un ilk Gündüz Bakım Evi orada açılacak" müjdesini verdi.

Mahalle buluşmasına Beykoz Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu ve Fidan Gül ile birim müdürleri, ve belediye meclis üyeleri katılım gösterdi.