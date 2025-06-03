Beykoz Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Onaylandı - Son Dakika
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Beykoz Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Onaylandı

Beykoz Meclisi\'nde Taşınmaz Satışı Onaylandı
03.06.2025 20:20
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Beykoz Belediye Meclisi, mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışını kabul etti.

Beykoz Belediye Meclisinde, farklı mahallelerdeki mülkiyeti belediyeye ait 9 taşınmazın satışı, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

Beykoz Belediye Meclisi haziran ayı ikinci birleşimi, Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Mecliste; Cumhuriyet, Çubuklu, Görele ve Zerzevatçı mahallelerinde yer alan çeşitli büyüklükteki 9 taşınmazın satışı için yetki istenmesine ilişkin teklif de görüşüldü.

Oylama öncesi satışlara ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, CHP'li yönetimin göreve geldiği 14 aylık süre zarfında sürekli olarak Beykoz'un arsalarının satışını meclise taşıdığını söyledi.

Belediye Kanunu'nun buna cevaz verdiğini dile getiren Deliak, "İhtiyaç halinde, kaynak üretmek için belediye taşınmazlarını satabilir. Ancak tek kaynak üretimi olarak Beykoz'un arsalarının satılması işin kolayıdır. Beykoz Belediyesi 14 aylık süreçte yeni kaynak üretmek için hiçbir girişimde bulunmadığı gibi Beykoz'un taşınmazlarını satarak belediyenin kasasını döndürmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Geçmişte ve seçim döneminde kendilerinin "Beykoz'un arazileri satılıyor." söylemiyle eleştirildiğini belirten Deliak, ancak belediye yönetiminin iki ayda bir gündeme satış teklifi getirdiğini aktardı.

AK Parti dönemi ile bu dönemi kıyaslayan Deliak, "Bizim yönetimimizde 5 yılda 2 arsa satılmıştı. Pek çok konuda olduğu gibi dediğinizin tam tersini yapıyorsunuz. Seçim öncesi vatandaşın karşısına çıktığınızda söylediğinizin tam tersini uygulamada görüyoruz. Dosdoğru olun, söylediğinizi yapın. ya da çıkıp, 'Bizler Beykozlu hemşehrilerimizi kandırdık, doğru söylemedik.' deyin. Biz bu teklife ret oyu vereceğiz." dedi.

Deliak'a cevap veren CHP'li Meclis Üyesi Tuncay Koçak, belediyenin sigorta ve vergi borçları bulunduğunu ifade etti.

Koçak, "Belediyenin dönmesi için gerekli bir şey yapılıyorsa buna biz CHP olarak 'evet' diyeceğiz." dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural ise seçim öncesi verdikleri vaatlerin hepsinin arkasında olduklarını söyledi.

Bu vaatleri gerçekleştirmek için ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştıklarını ifade eden Vural, şöyle konuştu:

"Ama içinde bulunduğumuz durum da açıktır. Seçimden sonra olanları hep birlikte yaşadık. Sonuçta bir tasarruf tedbirleri genelgesi var. Rahat hareket edemediğimiz… Kaldı ki İller Bankasından yüzde 40'lara varan bir kesinti var şu anda. Evet kaynak yaratmanın en önemli formüllerden bir tanesi arazi satışı. Zaten biz de satma taraftarı değiliz ama yürümesi gereken bir düzen var."

Vural'ın ardından yeniden söz alan Deliak, borç konusunun ısıtılarak defalarca konuşulduğunu belirtti.

Borçlarla ilgili verdikleri soru önergelerine cevap alamadıklarını dile getiren Deliak, "Belediye binasına astığınız afişte '3,5 milyar borç var.' yazdınız. Orada yazılı rakamların gerçek olmadığı ortadadır. Onun asılması utançtır. Bir yalanın üzerine bu kürsülerde konuşmak Meclisin saygınlığına yakışmaz. Bu belediyede maaş ödenmiyor muydu? 14 aydır yaşananların müsebbibi biz ve 247 bin Beykozlu değil." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından teklif, AK Parti grubunun "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla Meclisten geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz Meclisi'nde Taşınmaz Satışı Onaylandı - Son Dakika

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