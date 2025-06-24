Beykoz Spor Fest Coşkusu

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin gençleri ve ailelerini spora teşvik etmek amacıyla düzenlediği "Beykoz Spor Fest", Küçüksu Çayırı'nda gerçekleşti. Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe binlerce Beykozlu katıldı.

7'den 70'e her yaştan katılımcının buluştuğu festivalde, spor dolu aktiviteler, sahne performansları ve grup egzersizleriyle yaz coşkusu doyasıya yaşandı. Belediye Başkan Yardımcısı Melih Karakaya, meclis üyeleri, Beykoz Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Vaner Pekin ve binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte hem spor yapıldı hem de vatandaşlar keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Spor ve rekabetin renkli buluşması

Festival alanında kurulan spor parkurlarında tırmanma duvarı, dev kaydırak, şut beceri parkuru, trambolin, ayak tenisi, masa tenisi, dart, okçuluk ve voleybol gibi etkinlikler büyük ilgi gördü. Katılımcılar bireysel becerilerini test ederken aynı zamanda takım oyunlarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde sahne ve egzersiz alanında spinning, denge egzersizleri, sportif challenge ve pilates gibi aktivitelerle ritim ve hareket bir araya geldi. Uzman eğitmenler eşliğinde yapılan grup çalışmaları izleyenlerden tam not aldı.

DJ performansı ve zumba ile final

Festivalin kapanışında ise DJ performansı, zumba ve zumba kids gösterileriyle Küçüksu Çayırı, dans ve müzikle doldu. Katılımcılar hem spor yaptı hem de coşkulu atmosferin tadını çıkardı. Beykoz Belediyesi'nin yaz aylarında sporu ve eğlenceyi buluşturan etkinliklerinin devam edeceği bildirildi.

"Sporla büyüyen bir nesil, sağlıklı bir Beykoz'un temelidir"

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, ilçede sporu yaşam kültürü haline getiren organizasyonların önemine vurgu yaparak, "Beykoz Belediyesi olarak, 7'den 70'e tüm Beykozluların fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyen etkinliklere büyük önem veriyoruz. Sporla iç içe, sağlıklı ve güçlü bir Beykoz için çabalıyoruz. Beykoz Spor Fest gibi organizasyonlarla eğlenceyi ve sporu bir araya getirerek daha hareketli bir toplum olmayı hedefliyoruz" dedi.