Beykoz Tokatköy'de park halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Beykoz Tokatköy'de park halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi

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Beykoz Tokatköy\'de park halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi
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Beykoz Tokatköy\'de park halindeki otomobilde yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi
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Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde saat 16.50 sıralarında park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi, çıkış nedeni araştırılıyor.

BEYKOZ'da park halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16: 50 sıralarında Tokatköy Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis etrafta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Ekiplerin kontrollerinde yangında ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
TokatköyGüncelSon Dakika

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