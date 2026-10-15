Beykoz Tokatköy\'de sağanak sonrası köprüde yan duvarlar çöktü, yol trafiğe kapatıldı

Mert ORDU/ İSTANBUL, –BEYKOZ'da sağanağın ardından Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. Olayın ardından bölgede ekipler tarafından çalışma başlatılırken yol güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde bulunan Tokatköy'de bulunan Çamlıbahçe deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar sürerken, çevrede güvenlik önlemi alındı. Yol trafiğe kapatıldı. Diğer yandan köprünün üstünde park halindeki araçlardan bazıları demir bariyerlere yaslandı.Yağmur sularıyla beraber gelen çamurlu su derenin rengini kahverengiye döndürdü.