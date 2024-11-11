Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Atatürk'ü Anmak, Cumhuriyet Değerlerine Sıkıca Bağlı Olmaktır" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Atatürk'ü Anmak, Cumhuriyet Değerlerine Sıkıca Bağlı Olmaktır"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86’ncı yılında Beylikdüzü’nde anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Atatürk'ü anmak; O’nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır” dedi.

11.11.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Beylikdüzü'nde anıldı. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Atatürk'ü anmak; O'nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86'ncı yılında Beylikdüzü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle anıldı. Program, Yaşam Vadisi Çanakkale Zafer Meydanı ve Atatürk Anıtı'nda Çelenk Koyma Töreni ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde ise Türkiye genelinde olduğu gibi Beylikdüzü'nde de siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak Ulvi Sulaoğlu'nun hazırladığı "O Gün'ün Gazeteleri" isimli arşiv sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Beylikdüzü Kent Konseyi iş birliğiyle Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiyi, Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan ile birlikte gezdi. Atatürk'ün vefat ettiği gün ve sonrasında yaşananların yer aldığı haberlerin bulunduğu gazetelerden oluşan koleksiyon, 13 Kasım Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak. Günün sonunda ise Atatürkçü Düşünce Derneği Beylikdüzü Şubesi'nin iş birliğiyle tarihçi Ertuğrul Sertbaş, "Kıvılcımdan Aleve" isimli tek kişilik gösterisini sergiledi. Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşen gösteride Sertbaş, Atatürk'ün bilinmeyen anı ve hikayelerini anlattı.

"O'nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır"

10 Kasım haftası boyunca Belediye'nin gündüz çocuk bakımevlerinde de anma programları düzenlendi. Atatürk'e olan sevgi ve özlemlerini çeşitli gösterilerle anlatan minik öğrencileri Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da yalnız bırakmadı. Başkan Çalık, "O, 57 yıllık ömrüne bir ulusun yeniden doğuşunu sığdırdı, tüm hayatını ülkesine ve milletine adadı. O'nu anmak; O'nun mücadelesini anlamak ve Cumhuriyet değerlerine sıkıca bağlı olmaktır. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 86.yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Aziz hatırasını ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyeti ilelebet yaşatacağımıza söz veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ilçede geleneksel hale gelen Atatürk, silah arkadaşları ve şehitler için Yakuplu Evlat Camii, Gürpınar Merkez Camii, Kavaklı Merkez Camii, Hz. Ebubekir Camii, Fatih Sultan Mehmet Camii'de mevlit okutularak lokma ikram edildi. Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da lokma dağıtımına katıldı. 14 Kasım'da ise Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi ile Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi'nde de dua okutularak lokma dağıtılacak.

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: 'Atatürk'ü Anmak, Cumhuriyet Değerlerine Sıkıca Bağlı Olmaktır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:32 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç: En çok oy kaybeden parti CHP oldu
14:07 Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç’ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı Adliyeye sevk edilen Serdar Ortaç'ın ayakta durmakta güçlük çektiği dikkatlerden kaçmadı
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
22:45 Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm Maçın hakemine olay sözler: Çocuğu olsam yüzüne tükürürdüm
21:51 CHP’de Orhan Sarıbal da Özgür Özel’e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım CHP'de Orhan Sarıbal da Özgür Özel'e ateş püskürdü: Kibirli bir yaklaşım
21:47 Atatürk’ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı’ya döndü: Hala konuşuyorlar ya Atatürk'ün fotoğrafını gören Erdoğan, hemen Murat Bardakçı'ya döndü: Hala konuşuyorlar ya!
21:05 Küba’da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem Küba'da 5,9 ve 6,8 büyüklüğünde deprem
21:04 Fenerbahçe, Sivasspor’u 4-0 yendi Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-0 yendi
20:55 RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı RAMS Başakşehir ile Beşiktaş, 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 15:18:20. #1.13#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık: "Atatürk'ü Anmak, Cumhuriyet Değerlerine Sıkıca Bağlı Olmaktır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.