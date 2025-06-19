Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık Hastaneye Sevk Edildi

(İZMİR)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan ve İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın avukatları, dün, sağlık gerekçeli tahliye talebinde bulunmuş, geçmişte iki kez kanser tedavisi gören ve son dönemde 15 kilo kaybeden Çalık'ın cezaevi koşullarında hayati riskinin arttığını açıklamıştı.

Alınan bilgiye göre Çalık, cezaevinden sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü. Çalık'a gerekli tetkik ve tahlillerin yapıldığı, son değerlendirmelerin ardından tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.