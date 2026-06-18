Beylikdüzü'nde 28 kişiye gözaltı: Belediyeden masumiyet vurgusu

(İSTANBUL) Devam eden soruşturma kapsamında salı sabahı aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesiyle ilgili Beylikdüzü Belediyesi bir açıklama yaptı. "Soruşturmaya konu edilen dosya; belirli taşınmazlara ilişkin yapı ruhsatları, tadilat ruhsatları, yapı denetim süreçleri, Yapı Bilgi Formları (YİBF) ve yapı kullanma izinlerine yönelik teknik değerlendirmelerden oluşmaktadır" denilen açıklamada "Çalışma arkadaşlarımızın peşinen suçlu ilan edilmesini kabul etmiyoruz. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Gerçekler ancak bağımsız yargı makamlarının yürüteceği adil ve şeffaf bir süreç sonunda ortaya çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında salı sabahı yeni bir operasyon yapılmış aralarında Beylikdüzü Belediyesi görevlileri de olmak üzere 28 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyona ilişkin Beylikdüzü Belediyesi'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Devam eden bir soruşturma üzerinden çalışma arkadaşlarımızın peşinen suçlu ilan edilmesini kabul etmiyoruz. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Gerçekler ancak bağımsız yargı makamlarının yürüteceği adil ve şeffaf bir süreç sonunda ortaya çıkacaktır" denildi.

"Beylikdüzü Belediyemize yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çalışma arkadaşlarımızın da bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Öncelikle ifade etmek isteriz ki; hukukun üstünlüğüne, adil yargılanma hakkına ve yargı süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesine olan inancımız tamdır" diye başlayan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"

"DÜRÜSTLÜKLERİNDEN VE MESLEKİ AHLAKLARINDAN ŞÜPHE DUYMADIĞIMIZ MESAİ ARKADAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

"Soruşturmaya konu edilen hususlar teknik ve idari nitelikte olup, ilgili süreçlerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması yargı makamlarının görev ve sorumluluğundadır. Altını çizmek isteriz ki; yıllardır kamu hizmeti üreten, görevlerini mevzuat çerçevesinde yerine getirmek için emek veren çalışma arkadaşlarımız yalnız değildir. Kurumumuzda uzun yıllardır kentin planlı ve mevzuata uygun gelişimi için özveriyle çalışan, dürüstlüklerinden ve mesleki ahlaklarından şüphe duymadığımız mesai arkadaşlarımızın yanındayız. Sürecin en kısa sürede netleşerek arkadaşlarımızın görevlerinin başına döneceğine inanıyoruz."

Haklarında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmayan hiçbir kişinin kamuoyu önünde suçlu ilan edilmesini de kabul etmiyoruz. Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımızın hukuki haklarının korunması konusunda süreci yakından takip ediyor, kendilerine ve ailelerine her türlü kurumsal desteği vermeyi sürdürüyoruz.

Soruşturmaya konu edilen dosya; belirli taşınmazlara ilişkin yapı ruhsatları, tadilat ruhsatları, yapı denetim süreçleri, Yapı Bilgi Formları (YİBF) ve yapı kullanma izinlerine yönelik teknik değerlendirmelerden oluşmaktadır. Kamuoyunun bilmesini isteriz ki, dosyada yer alan hususlar bugün ortaya çıkmış yeni iddialar değildir. Söz konusu işlemler uzun süredir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri, yapı denetim kuruluşları ve belediyemiz arasında yürütülen teknik inceleme, denetim, yazışma ve idari süreçlerin konusu olmuştur.

"DOSYA KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMİŞ BAZI HUSUSLAR VE TESPİTLERLE İLGİLİ YAPTIRIM SÜRECİ İŞLETİLMİŞTİR"

Bu kapsamda farklı tarihlerde yerinde incelemeler gerçekleştirilmiş, tespitler ilgili kurumlarca belediyemize bildirilmiş, belediyemiz tarafından gerekli değerlendirmeler yapılmış, savunma ve görüşler sunulmuş, mevzuatın öngördüğü idari işlemler tesis edilmiş ve tüm bilgi ve belgeler yetkili mercilerle paylaşılmıştır. Nitekim dosya kapsamında değerlendirilen bazı hususlara ilişkin olarak ilgili kamu kurumlarının tespitleri doğrultusunda yapı tatil tutanakları düzenlenmiş, encümen kararları alınmış ve idari yaptırım süreçleri işletilmiştir.

Bugün yürütülen adli sürecin de bütün bu teknik ve idari sürecin devamı niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle teknik ve hukuki yönleri bulunan konular hakkında nihai değerlendirme yapılmasının yegane merciinin bağımsız yargı organları olduğuna inanıyoruz. Bununla birlikte, devam eden bir soruşturma üzerinden çalışma arkadaşlarımızın peşinen suçlu ilan edilmesini kabul etmiyoruz. Hukuk devletinin temel ilkelerinden biri masumiyet karinesidir. Gerçekler ancak bağımsız yargı makamlarının yürüteceği adil ve şeffaf bir süreç sonunda ortaya çıkacaktır. Yıllardır Beylikdüzü halkına hizmet eden çalışma arkadaşlarımızın hukuki haklarının korunmasının takipçisi olacağımızı, kendilerinin ve ailelerinin yanında bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Hukuki süreci yakından takip ettiğimizi, adaletin en kısa sürede tecelli ederek mesai arkadaşlarımızın üzerindeki bu haksız isnatların kalkacağına inancımızın tam olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Beylikdüzü Belediyesi olarak hizmetlerimizi kesintisiz sürdürmeye, kamu yararını önceleyen anlayışımızdan taviz vermeden çalışmaya ve Beylikdüzü halkına karşı sorumluluğumuzu aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Beylikdüzü Belediyesi"