Beylikdüzü Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediyesi Karla Mücadele Çalışmalarını Sürdürüyor

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da etkisini artıran kar yağışına karşı 174 araç ve 839 personel ile çalışmalarına devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama işlemleri sürerken, vatandaşlar için sıcak çorba ikramı da yapılıyor. Belediye Başkanı, tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

11.02.2025 16:16  Güncelleme: 16:47
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(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışına karşı 174 araç ve 839 personel ile saha çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelinde yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı hazır olan ekipler, kar küreme, tuzlama, kaldırım ve yaya yolu temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul genelinde etkisini artıran kar yağışına karşı çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin 10 mahallesinde görev alan 174 araç ve 839 personel, ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı öncesi kamu kurum ve kuruluşları ile talep eden vatandaşlara toplam 6 bin çuval tuz dağıtılırken, hazırda bulunan 5 bin ton tuz da ihtiyaç duyulan noktalarda kullanıldı. Hastane nakil ve evde bakım gibi sağlık hizmetlerini de devam ettiren belediye, belirlenen noktalarda vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Ayrıca ekipler, sokak hayvanlarının beslenmesi, tıbbi müdahale ve bakım hizmetlerini de aralıksız sürdürdü.

"Komşularımızdan kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz"

Komşularını yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Meteoroloji tahminlerine göre İstanbul genelinde kar yağışının etkisini artırarak gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor. Biz tüm ekiplerimizle gece gündüz demeden sahadayız. Komşularımızdan da kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz. Yaşanacak her türlü olumsuz durumda sosyal medya hesaplarımızdan veya çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler" dedi.

Kaynak: ANKA

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