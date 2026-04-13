Beylikdüzü Belediyesi Kbrn Takımı, Konya'da Düzenlenen Afet Eğitimine Katıldı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi bünyesindeki NEFES Arama Kurtarma Ekibi'nin KBRN Takımı, Konya'da düzenlenen özel eğitim programını başarıyla tamamladı. Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da bu eğitimi alan ilk ve tek belediye olurken; Türkiye genelinde de bu kapasiteye sahip tek ilçe belediyesi oldu.

Beylikdüzü'nü afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli'ni oluşturan ve bu modelle örnek teşkil eden Beylikdüzü Belediyesi, afet risk ve yönetimi alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak, afet anında arama kurtarma çalışmalarını hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmek amacıyla kurulan NEFES Arama Kurtarma Ekibi bünyesindeki NEFES KBRN Takımı önemli bir başarıya imza attı.

Ekip, Konya'da bulunan TSK KBRN Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde düzenlenen beş günlük KBRN eğitim programını başarıyla tamamladı. Eğitimle birlikte Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul'da bu eğitimi alan ilk ve tek belediye olurken; Türkiye genelinde de bu kapasiteye sahip tek ilçe belediyesi oldu.

KBRN takımı kapsamlı ve ileri düzey bilgi edindi

Eğitim kapsamında ekipler; KBRN tehditlerinin tanınması, koruyucu ekipman kullanımı, dekontaminasyon süreçleri, numune alma teknikleri, olay yeri yönetimi ve senaryo bazlı uygulamalı tatbikatlar gibi hayati konularda kapsamlı ve ileri düzey bilgi edindi.

Kazanılan bu yetkinlik yalnızca kurumsal kapasiteyi artırmakla kalmayıp; aynı zamanda vatandaşların KBRN risklerine karşı bilinçlendirilmesine, ilçedeki sanayi, liman ve lojistik faaliyetlerinde güvenlik seviyesinin yükseltilmesine de önemli katkılar sağlayacak.