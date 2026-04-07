Beylikdüzü Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu Oy Çokluğuyla Kabul Edildi

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporu mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. 2025 yılı boyunca altyapıdan ulaşıma, çevreden sosyal desteklere kadar birçok alanda yapılan çalışmaları kamuoyunun bilgisine sunan Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, "Bu faaliyet raporu; zor bir yılda gösterilen kararlılığın, kurumsal sürekliliğin ve kamu hizmetine bağlılığın somut bir ifadesidir" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi'nin nisan ayı meclis toplantısının 1. birleşimi, Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi başkanlığında gerçekleşti. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda, kapalı oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili Serdal Mumcu, Meclis 2. Başkan Vekili ise Seyhan Topaloğlu seçildi. Mustafa Pinazoğlu, Süreyya Göktaş ve Özge İlgüz'ün encümen üyesi olarak seçildiği toplantıda, açık oylamayla ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de yapıldı. Mecliste ayrıca 2025 yılı denetim komisyonu raporu ve 2025 yılı faaliyet raporu kamuoyu ile paylaşıldı.

"Adalet yerini bulmalı, halkın iradesi korunmalıdır"

Meclis konuşmasında sözlerine mart ayında şehit olan polis ve askerleri rahmetle anarak başlayan Başkan Vekili Çebi, nisan ayında yer alan önemli gün ve haftalara değindi. Çebi, şöyle konuştu:

"Tam 13 aydır tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık, geçtiğimiz günlerde mahkeme huzurunda savunmasını yaptı. Başkanımızın savunmasında Beylikdüzü ile 30 yıllık serüvenini, ilçenin kurulumundan bugüne yaptıklarını ve son olarak belediye başkanlığı döneminde yaptığı eserleri dinledik. Bir taraftan gururlandık diğer taraftan vatanına, milletine, bayrağına hizmet aşkıyla bağlı bir insandan bir sene haksız yere mahrum bırakılmamıza, onun da Beylikdüzü'nden, ailesinden ayrı bırakılmasına üzüldük. Biliyoruz bu hukukun hiçe sayıldığı günler geçecek ve başkanımız her zamankinden daha güçlü bir şekilde önce ailesine sonra görevinin başına dönecek ve nice eserler bırakmaya devam edecektir. Ceza yargılamasının amacı suçluyu cezalandırmak değil, adaleti tesis etmektir. Hukukun üstünlüğü ve seçme-seçilme hakkı, demokrasimizin temelidir. Bu temel sarsıldığında, hepimiz kaybederiz. Başkanımıza ve benzer süreç yaşayan tüm seçilmişlere yönelik bu uygulamalar bir an önce son bulmalıdır. Adalet yerini bulmalı, halkın iradesi korunmalıdır."

"Bizler, bu süreçte bir makamı değil bir emaneti taşıdık"

Beylikdüzü Belediyesi'nin 2025 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaşan Başkan Vekili Çebi, şöyle devam etti:

"Bu rapor, yalnızca bir yılın idari ve mali faaliyetlerinin dökümü değil; aynı zamanda bir yokluğun içinde sürdürülen bir sorumluluğun, bir eksikliğe rağmen kesintiye uğramayan bir hizmet anlayışının belgesidir. 2025 yılı boyunca Beylikdüzü Belediyesi, seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın fiziken aramızda olmadığı bir süreçte çalışmıştır. Ancak şunu özellikle ifade etmek isterim ki; onun ortaya koyduğu vizyon, kurduğu sistem ve bıraktığı güçlü irade, bu kenti yönetmeye devam etmiştir. Bizler, bu süreçte bir makamı değil bir emaneti taşıdık. ve bu emaneti, aksatmadan, Beylikdüzü halkına karşı sorumluluğumuzla sürdürdük. Bu rapor; zor bir yılda gösterilen kararlılığın, kurumsal sürekliliğin ve kamu hizmetine bağlılığın somut bir ifadesidir. Beylikdüzü'nde bugün ortaya koyduğumuz hizmet anlayışının bir günde oluşmadığını hatırlatmak isterim."

2014–2019 yılları arasında Ekrem İmamoğlu Başkanımızın döneminde temelleri atılan; planlı, sosyal, katılımcı ve insan odaklı yeni bir belediyecilik anlayışı, 2019'dan bu yana Mehmet Murat Çalık Başkanımızın döneminde daha da geliştirilerek güçlenmiş ve Beylikdüzü Aklı ile yarının öncüsü olmuştur. Çalık Başkanımız İstanbul'da ilk Şehir Plancısı Belediye Başkanı olarak kamunun O'na verdiği yetkiyi ve gücü sadece ve sadece 'Dirençli, Dayanıklı ve Sürdürülebilir bir Kent' inşa etmek için kullandı ve 252 projeyi bu kente kazandırdı. Bugün Beylikdüzü'nde gördüğümüz her proje, her hizmet ve her kazanım; bu iki dönemin birikimi, emeği ve ortak vizyonunun bir sonucudur."

5 yeni park ilçeye kazandırıldı

Beylikdüzü'nde doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir kent yaşamını büyütmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Vekili Çebi, çevre çalışmaları kapsamında tonlarca atığın geri dönüşüme kazandırıldığını ve çevre eğitimlerinin de aralıksız sürdüğünü belirtti. Yeşil alanlara yönelik çalışmaları da aktaran Çebi, "42 bin metrekare park revize çalışması, 12 bin 561 metrekarelik kavşak, refüj, yanbant peyzaj düzenlemesi, 5 adet yeni park yapımı ve 7 adet yeni spor sahası yapımını tamamladık. Yeni çocuk oyun grupları ve spor ekipmanlarının kurulumunu yaptık. Kent tarımını desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz Yaşam Bahçemizden 62 ton mahsul elde ettik. Bu ürünler Gıda Bankamız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldı" diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşım

Sağlık alanında yapılan çalışmaları da paylaşan Çebi, "Toplamda 8 bin 608 vatandaşımıza 29 bin 441 sağlık hizmeti verdik. Bu veriler, sadece sayılardan ibaret değil; her biri vatandaşlarımızın hayatına dokunan, onların sağlığını ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen hizmetlerdir" dedi. Sokak hayvanları ve halk sağlığına yönelik yapılan çalışmaları da aktaran Çebi, "4 bin 617 can dostumuza tedavi ve muayene hizmeti verildi. Bin 495 adet kısırlaştırma işlemi gerçekleştirdik. Yaralı ve bakıma ihtiyaç duyan can dostlarımızın sağlık süreçlerini takip ettik, 2 bin 780 vatandaşımıza sokak hayvanlarıyla ilgili bilgilendirme eğitimi verildi. 200 can dostumuz sahiplendirildi. 7 bin 382 kez ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Beylikdüzü'nü yalnızca bir yerleşim alanı değil; kültürün, sporun ve ortak yaşamın buluştuğu, kimsenin dışarıda kalmadığı güçlü bir cazibe merkezi haline getirmeye kararlıyız" diyen Çebi, şöyle devam etti:"

"Tüm vatandaşlarımızın sosyal ve sportif yaşamını desteklemek amacıyla spor etkinlikleri gerçekleştirdik. 19 farklı branşta düzenlenen yaz ve kış spor okullarımızda 10 bin 472 çocuğumuz, 6 farklı branşta düzenlenen yetişkin spor kurslarımızdan ise 10 bin 678 vatandaşımız faydalandı. Beylikdüzü'nde kültür, sanat ve eğitimi hayatın merkezine almaya devam ediyoruz. Yıl boyunca düzenlediğimiz kültür sanat etkinliklerimizde ise 251 bin 781 vatandaşımızı buluşturduk. Kültürsem Sürekli Eğitim Merkezlerimiz bünyesinde toplam 21 branşta kurslar düzenledik. Başkanımızın çok kıymetli eşi Zehra Çalık'ın önderliğinde özellikle kadınlara yönelik okuma-yazma kurslarımızı bu yıl da sürdürdük. Toplam 386 bin 576 vatandaşımız kütüphane ve müze hizmetlerimizden yararlandı. Ayrıca 42 bin 201 kitap ödünç verilerek okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına katkı sağlandı."

Sosyal yardım ve istihdam desteği

Sosyal yardım ve destek hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalara da dikkat çeken Çebi, "Gıda, eşya, erzak, giyim, bebek bezi ve sıcak yemek desteklerimiz aralıksız devam etti. Yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 12 bin 358 hanemize destek ulaştırdık. Bizler için sosyal belediyecilik yalnızca bir hizmet değil, aynı zamanda ortak vicdanımızın bir gereğidir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik olarak ise evde kuaför, öz bakım ve ev temizliği desteği sağlandı" ifadelerini kullandı. Belediyenin yerel istihdam çalışmalarına da dikkat çeken Çebi, yapılan yönlendirmelerle birçok kişinin istihdama kazandırıldığını belirtti.

Beslenme Saati uygulamasının önemine dikkat çeken Çebi, "Seçilmiş Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'ın 2022 yılı şubat ayında hayata geçirdiği ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Beslenme Saati uygulamasına aynı duygu ve aynı anlayışla devam ettik. Başkanımızın bu projesi tüm ülkeye emsal olmuş ve bu proje sayesinde bu ülkede okuluna beslenme götüremeyen çocuklar gündeme gelebilmiştir. Bizler de başkanımızın emanetine sahip çıkarak bu uygulamayı kararlılıkla sürdürdük. Bu doğrultuda, 2 bin 131 çocuğumuza toplam 206 bin 209 paket beslenme desteği sağladık" diye konuştu. Belediye'nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören çocukların sevgiyle büyüdüğünü dile getiren Çebi, ilçede bir ilk olan Anne-Çocuk Merkezleri'nden de binlerce kişinin faydalandığını belirtti.

Dünya ile entegre bir kent

Beylikdüzü'nü dünya ile entegre bir merkez haline getirdiklerini de ifade eden Çebi, Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'nde ve SMART-B kapsamında gerçekleşen etkinliklerle binlerce kişiyi bilim ve sanatla buluşturduklarını dile getirdi. Belediye'nin web uygulamalarının da güncellendiğine dikkat çeken Çebi, dijital hizmetlerin erişilebilirliği ve kullanıcı memnuniyetinin güçlendirildiğini ifade etti. Çebi ayrıca, afet yönetim modeli kapsamında yapılan çalışmaları da kamuoyuyla paylaştı.

İlçedeki altyapı çalışmalarına da dikkat çeken Çebi, "İlçemizde yeni yol ve kavşak düzenlemeleri yaptık. Artan kent hareketliliğine karşı, Beylikdüzü'nün ulaşım altyapısını güçlendiriyor; yeni yol ve kavşak düzenlemeleriyle daha güvenli ve akıcı bir şehir içi ulaşım sağlıyoruz. 2025 yılında, 38 bin 841 ton asfalt kaplama ve yama, 32 bin 934 metrekare tretuvar çalışması, 2 bin 542 metre yağmur suyu kanalı döşeme ve yenileme ile 2 bin 996 metre yeni yol açtık. Hedefimiz, vatandaşlarımızın güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım ağına kavuşmasını sağlamaktı" ifadelerini kullandı.

Yeni projeler yolda

Öte yandan, Beylikdüzü'ne yeni projeler kazandırmaya devam ettiklerinin altını çizen Çebi, "Beylikdüzü'nü her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ilçemize değer katan projelere yatırım yapıyoruz. Bütçe içi işletme modeliyle çok yakında hizmete açacağımız yeni üç sosyal tesisimizi tamamladık. Aynı zamanda Kavaklı Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'ni tamamlamak üzereyiz. Cumhuriyet Mahallemizde de yeni çocuk gündüz bakımevimiz bitmek üzere, yeni eğitim-öğretim yılına hazır olmuş olacak" dedi.

Nisan ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin, 9 Nisan Perşembe günü saat 10.00'da yapılması kararlaştırıldı.