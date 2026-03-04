Beylikdüzü'nde Şehit ve Gazi Ailelerine İftar - Son Dakika
Beylikdüzü'nde Şehit ve Gazi Ailelerine İftar

04.03.2026 13:25  Güncelleme: 13:45
Beylikdüzü Belediyesi, Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı. Programda konuşan Belediye Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, “Bu topraklarda huzur içinde orucumuzu açıp iftarımızı yapabiliyorsak, gök kubbede al bayrağımız dalgalanıyorsa, bu hiç şüphesiz siz kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, ramazan ayının manevi atmosferini şehit aileleri ve gazilerle paylaştı. Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkan Vekili Çebi, Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ile şehit yakını ve gazi aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dualarla başladı.

"Sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor"

Kaymakam Karacan, programda yaptığı konuşmada, "Sizler bu ülke için can veren, evlat veren insanlarsınız. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah daha nice iftarları beraber yaparız. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah bayramı göstermeyi bize nasip eder" ifadelerini kullandı.

"Bu mübarek ayın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmesini diliyorum"

Çebi ise "Ramazan ayının ruhu; yetimi gözetmek, mahzunu sevindirmek, gönül almak ve birbirimize kardeş nazarıyla bakabilmektir. İşte bugün burada sadece ekmeğimizi değil, kaderimizi, kederimizi ve umudumuzu da paylaşıyoruz. Bu topraklarda huzur içinde orucumuzu açıp iftarımızı yapabiliyorsak, gök kubbede al bayrağımız dalgalanıyorsa, bu hiç şüphesiz siz kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakarlıkları sayesindedir. Bu mübarek ayın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmesini diliyorum" diye konuştu.

"Başkanımızın selamı, sevgisi ve duaları sizlerledir"

Çebi, tutuklu bulunan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın selamını da ileterek, "Sizlerin de çok iyi bildiği üzere Başkanımız bayrağına, vatan sevgisine ve bu milletin değerlerine olan bağlılığını her seferinde dile getirdi. Bugün burada bulunan siz kıymetli şehit ailelerimizi ve gazilerimizi her fırsatta büyük bir saygıyla anmış, her zaman yanınızda olmuştur. Bu akşam özellikle belirtmek isterim ki; Başkanımızın selamı, sevgisi ve duaları sizlerledir. Dualarımız da kendisiyle beraberdir. İnanıyoruz ki hak ve gerçek elbet yerini bulacaktır" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajları

Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yener ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu da konuşmalarında birlik ve beraberlik mesajları vererek Beylikdüzü Belediyesi'ne teşekkür etti.

