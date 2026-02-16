Beylikdüzü Belediyesi Hobi Bahçeleri'nde 7'nci Dönem Sahipleri Belli Oldu

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin Dereağzı Mahallesi'ndeki Hobi Bahçeleri'nde 7'nci dönem için 130 bahçenin yeni sahipleri noter huzurunda belirlendi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilçe halkının toprakla bağını güçlendirmek amacıyla oluşturulan Hobi Bahçeleri'nde 7'nci dönem kura çekimi gerçekleştirildi. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu'nda yapılan çekilişte, her biri 15 metrekare olan 130 bahçe için 130 asil ve 130 yedek talihli noter eşliğinde belirlendi.

11 bahçe okullara ve rehabilitasyon sürecine tahsis edildi

11 adet hobi bahçesi, alan yetersizliği nedeniyle hobi bahçesi oluşturamayan okullara ve özel gereksinimli çocukların rehabilitasyon sürecinde kullanılmak üzere tahsis edildi.

Bahçelerinin bakımını doğru şekilde yapan, Ata Tohumu Bankası'na katkı sağlayan ve fazla ürünlerini Gıda Bankası ile en çok paylaşan 3 kişi, "Hobi Bahçesi Tahsis Uzatma Ödülü" almaya hak kazandı. Bu kişilere teşekkür belgeleri kura çekimi öncesi takdim edildi.

"Geçmişin mirasını geleceğe taşıyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Çağrı Çebi, "Burada sadece bir bahçenin kura çekimini yapmayacağız. 7 yıl önce toprağa atmış olduğumuz bir tohumun bir çınara dönüşmesine tanıklık edeceğiz. Geçen 6 yılda gördük ki toprak sadece sebze değil, birbirinizle olan dostluğu, bağı ve iletişimi sağlıyor. 15 metrekarelik bu alanlarda sadece sebze yetiştirmiyor, geçmişin mirasını geleceğe taşıyoruz. Bunu hep birlikte sürdüreceğimize inanıyorum. 7 yıl önce, 40 çeşit tohumla beraber bu yola başladık. Bugün ise tam 24 tür ve 740 çeşit ata tohumuna ulaşmış olduk. Hiçbir kimyasal kullanmadan, sizlerle paylaştığımız bu tohumları gün geçtikçe artırmayı hedefliyoruz. Ata tohumlarımızı çocuklarımıza bir miras olarak bırakmak istiyoruz. Mehmet Murat Çalık Başkanımız bu sene yanımızda değil ama inanıyoruz ki yakın zamanda aramızda olacak" dedi.

Kullanım tarihleri ve başvuru süreci açıklandı

Kura sonucu 7'nci dönem kullanım hakkını elde eden talihlilerin, 4 Nisan 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında hobi bahçelerini kullanabileceği bildirildi. Talihlilerin, çekiliş sonucunun SMS ile tebliğ edilmesinin ardından 7 iş günü içinde Hobi Bahçeleri Yönetim Binası'na evraklarıyla birlikte başvuru yapabileceği kaydedildi.