Beylikdüzü'nde Yarıyıl Tatili Şenliğe Dönüşüyor

14.01.2026 13:01  Güncelleme: 14:06
Beylikdüzü Belediyesi, 17-31 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenleyeceği 11. Yarıyıl Şenlikleri ile çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tatil sunacak. Birçok farklı atölye, gösterim ve etkinlikler ile çocukların yarıyıl tatili dolu dolu geçirecek.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak düzenlediği "11. Yarıyıl Şenlikleri", 17–31 Ocak 2026 tarihleri arasında üç farklı merkezde çocuklarla buluşacak. Atölyelerden sahne gösterilerine, bilimden sanata uzanan program, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir tatil sunacak.

Beylikdüzü Belediyesi'nin yarıyıl tatiline özel olarak hazırladığı 11. Yarıyıl Şenlikleri başlıyor. Şenlik; Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi ile Galeri Beylikdüzü olmak üzere üç ayrı merkezde 17–31 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleşecek.

Yarıyıl tatilini hem eğlenceli hem de verimli geçirmek isteyen çocuklar; atölyelerden sahne gösterilerine, film gösterimlerinden bilim ve sanat etkinliklerine kadar birçok ücretsiz etkinlikle tatillerini dolu dolu geçirecek. Etkinlikler, 11 gün boyunca çocukların hayal gücünü geliştirmeyi, sosyal becerilerini desteklemeyi ve tatillerini verimli geçirmelerini amaçlıyor.

Sanat, bilim ve eğlence bir arada

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler kapsamında çiçek dikimi, model uçak, robotik kodlama, VR, mum yapımı, bez çanta boyama, ebru, mandala, fen-bilim, ritim, kukla yapımı, yaratıcı drama, çocuk zumbası, cimnastik ve fotoğraf atölyelerinin de yer aldığı 17 farklı atölye çocuklarla buluşacak.

Merkezde kurulacak Drone Sahası Atölyesi ve Planetaryum Çadırı ile çocuklar teknoloji ve uzayla tanışma fırsatı yakalayacak. Ayşen Gruda Sahnesi'nde sahne gösterimleri, Şener Şen Sahnesi'nde film gösterimleri yapılırken; Beylikdüzü Sahnesi'nde ise bilim şovları ve Belediye Çocuk Tiyatrosu sahne alacak.

Ayrıca etkinlik süresince her hafta sonu yüz boyama, maskotlar ve oyunlarla şenlik coşkusu artacak. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek etkinlikler kapsamında ritim, kukla yapımı ve yaratıcı drama atölyelerinin yanı sıra çocuk sineması seçkisiyle Çılgın Kuşlar, Dinozorlar, Jumbo ve Peter Pan & Tinker Bell filmleri izleyiciyle buluşacak.

Galeri Beylikdüzü'nde ise ebru, karikatür, sonsuz tuval, kar küresi yapımı ve fincan boyama atölyeleri düzenlenecek.

Etkinliklere ücretsiz ve kolay erişim

Beylikdüzü Belediyesi, çocukların etkinliklere katılımını kolaylaştırmak amacıyla şenlik süresince ücretsiz servis hizmeti sunacak. Yarıyıl şenlikleri kapsamında Beylikdüzü Sahnesi ve Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilecek gösterimlere ise ücretsiz online bilet ile katılım sağlanabilecek.

Etkinliklere ilişkin detaylı bilgiye ulaşmak isteyen vatandaşlar, 'https://www.beylikduzu.istanbul/duyurular/beylikduzu-11yariyil-senligi--843' adresini ziyaret edebilecek veya belediyenin sosyal medya hesaplarını takip edebilecek.

Kaynak: ANKA

Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
