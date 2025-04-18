Beylikdüzü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği Heyecanı

Beylikdüzü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenleyeceği 'Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği' ile kutlayacak. 19-23 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde çocuklar ve aileleri için birçok eğlenceli aktivite sunulacak.

18.04.2025 15:52  Güncelleme: 17:03
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(İSTANBUL) - Beylikdüzü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 19-23 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek "Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleriyle kutlayacak. Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yaşam Vadisi'nde düzenlenecek ücretsiz etkinliklerde çocuklar ve aileleri bayram coşkusunu yaşayacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek "Beylikdüzü 23 Nisan Çocuk Şenliği" ile ilçede bayram coşkusu hakim kılınacak. Programda sahne gösterilerinden çocuk tiyatrosuna, şişme oyun alanlarından atölyelere kadar her yaşa hitap eden etkinliklerde hem çocuklar hem de aileleri doyasıya eğlenecek.

Program, yarın Yakuplu Kent Ormanı, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı ve Yaşam Vadisi olmak üzere üç ayrı noktada eş zamanlı olarak başlayacak.

Minikler 23 Nisan gösterileriyle sahnede

23 Nisan etkinliklerinin devamında ise Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 21 ve 22 Nisan'da belediyenin kreşlerinde eğitim gören öğrenciler gösterilerini sahneleyecek. Minik öğrenciler halk oyunları, ritim şovları ve tematik danslarla sahneyi renklendirecek. Ayrıca, Yaşam Vadisi 1. Etap'taki Sanatla Yaşam Atölyeleri'nin olduğu alana kurulan cep sahnede, 21-22 Nisan günlerinde çocuk tiyatrosu, kukla gösterileri, müzikli drama ve pandomim etkinlikleri yer alacak.

Bayram günü ise ilk olarak saat 10.00'da Yaşam Vadisi 1. Etap'ta bulunan Çanakkale Rölyef Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleşecek. Sanatla Yaşam Atölyeleri'nde saat 14.00'te Enstitü İstanbul İSMEK çocuk atölyeleri ve gösterileri düzenlenirken, 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi'nde saat 14.30'da Beylikdüzü'nün genç yeteneklerinden oluşan BB Band sahne alacak.

Saatler 16.00'ı gösterdiğinde ise Sihirbaz Damper şovuyla minikleri büyüleyecek. Öte yandan 19-23 Nisan 2025 tarihleri arasında Yaşam Vadisi 1. Etap'taki etkinlik çadır alanında çocuklar ve ailelerine sınırsız eğlence sunulacak. Bu kapsamda 14.00-18.00 saatleri arasında çeşitli atölyeler, dans gösterileri, interaktif oyunlar, deneyim alanları, şişme oyun alanları, sihirbazlık gösterileri, pantomim, çocuk tiyatrosu, cep sahne müzik etkinlikleri, yüz boyama, jonglör ve spor aktiviteleri gerçekleşecek.

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgi almak için 'www.beylikduzu.istanbul' adresi ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde 23 Nisan Çocuk Şenliği Heyecanı - Son Dakika

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