Beylikdüzü'nde 23 Nisan Coşkusu, Miniklerin Gösterileriyle Başladı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, miniklerin renkli ve coşkulu gösterileriyle başladı.

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim alan öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde hazırladıkları dans, müzik ve drama gösterilerini izleyiciyle buluşturdu. Bu özel günde, farklı yaş gruplarından öğrencilerin sahnelediği gösteriler salonda ilgiyle izlenirken, aileler de program boyunca çocukların heyecanına ortak oldu.

Renkli kostümler ve koreografiler eşliğinde sahnelenen performanslar, izleyenlerden büyük beğeni topladı, sık sık alkışlarla karşılık buldu. Etkinlik boyunca salonda bayram coşkusu hakim olurken, çocukların neşesi ve enerjisi tüm katılımcılara özel anlar yaşattı.

"Sizler büyüdükçe, öğrendikçe, hayal kurdukça Türkiye daha ileriye gidecek"

Gösterilere katılarak çocukların heyecanına ortak olan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı olan siz değerli çocuklarımızın coşkusuna ortak olmak yüreklerimizi ısıtıyor. Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu topraklarda ulusal iradenin en büyük güç olduğunu, tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan sizler büyüdükçe, öğrendikçe, hayal kurdukça Türkiye daha ileriye gidecek. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara değer veren kentler geleceğini güvence altına alan kentlerdir"

Konuşmasının devamında tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a sevgi ve selamlarını ileten Topaloğlu, "Başkanımızın "Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklardan yeni Aziz Sancar'lar çıksın" mottosuyla hayata geçirdiği Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni, kreşlerimizi, atölyelerimizi ve tüm yatırımların sizlerin daha iyi koşullarda yetişmesi için olduğunu özellikle belirtmek isterim. Sizler için hayata geçirilen bu yatırımlar, aslında en kıymetli yatırımın sizin geleceğinize yapıldığının bir göstergesidir. Çünkü inanıyoruz ki çocuklara değer veren kentler geleceğini güvence altına alan kentlerdir" dedi.