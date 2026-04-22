Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beylikdüzü'nde 23 Nisan Coşkusu, Miniklerin Gösterileriyle Başladı

22.04.2026 17:55  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlediği renkli etkinliklerle kutladı. Miniklerin sahnelediği dans, müzik ve drama gösterileri büyük beğeni topladı.

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, miniklerin renkli ve coşkulu gösterileriyle başladı.

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet veren gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim alan öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Beylikdüzü Sahnesi'nde hazırladıkları dans, müzik ve drama gösterilerini izleyiciyle buluşturdu. Bu özel günde, farklı yaş gruplarından öğrencilerin sahnelediği gösteriler salonda ilgiyle izlenirken, aileler de program boyunca çocukların heyecanına ortak oldu.

Renkli kostümler ve koreografiler eşliğinde sahnelenen performanslar, izleyenlerden büyük beğeni topladı, sık sık alkışlarla karşılık buldu. Etkinlik boyunca salonda bayram coşkusu hakim olurken, çocukların neşesi ve enerjisi tüm katılımcılara özel anlar yaşattı.

"Sizler büyüdükçe, öğrendikçe, hayal kurdukça Türkiye daha ileriye gidecek"

Gösterilere katılarak çocukların heyecanına ortak olan Beylikdüzü Belediyesi Meclis 2. Başkan Vekili Seyhan Topaloğlu, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde geleceğimizin teminatı olan siz değerli çocuklarımızın coşkusuna ortak olmak yüreklerimizi ısıtıyor. Atatürk, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek bu topraklarda ulusal iradenin en büyük güç olduğunu, tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu ülkenin aydınlık yarınları olan sizler büyüdükçe, öğrendikçe, hayal kurdukça Türkiye daha ileriye gidecek. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara değer veren kentler geleceğini güvence altına alan kentlerdir"

Konuşmasının devamında tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a sevgi ve selamlarını ileten Topaloğlu, "Başkanımızın "Çocuklar bilim ve sanatla buluşsun, bu topraklardan yeni Aziz Sancar'lar çıksın" mottosuyla hayata geçirdiği Beylikdüzü Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi'ni, kreşlerimizi, atölyelerimizi ve tüm yatırımların sizlerin daha iyi koşullarda yetişmesi için olduğunu özellikle belirtmek isterim. Sizler için hayata geçirilen bu yatırımlar, aslında en kıymetli yatırımın sizin geleceğinize yapıldığının bir göstergesidir. Çünkü inanıyoruz ki çocuklara değer veren kentler geleceğini güvence altına alan kentlerdir" dedi.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Beylikdüzü Belediyesi, Yerel Haberler, Beylikdüzü, 23 Nisan, Güncel, Müzik, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartal’da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi Kartal'da Yangın: Çöp Alanında Alevler Yükseldi
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaralı
Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında Okul tehdidiyle iki öğrenci gözaltında
Tarihi yapıda tepki çeken halay Tarihi yapıda tepki çeken halay
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı
Real Madrid’in yeni kahramanı Arda Güler’i öve öve bitiremediler Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

18:57
Beşiktaş transferde büyük oynuyor 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
Beşiktaş transferde büyük oynuyor! 25 gole katkı yapan sol bek Grimaldo ile el sıkışıldı
18:38
Ekrem İmamoğlu’nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
Ekrem İmamoğlu'nun makam şoförleri hakkında tahliye kararı
18:15
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN’ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
NATO Genel Sekreteri Rutte, ASELSAN'ın genç mühendislerinden övgüyle bahsetti
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
17:25
Ağrı’da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
17:20
Mbappe ve Vinicius Junior’ın yuhalandığı maçta Arda Güler’e büyük onur
Mbappe ve Vinicius Junior'ın yuhalandığı maçta Arda Güler'e büyük onur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 19:04:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde 23 Nisan Coşkusu, Miniklerin Gösterileriyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.