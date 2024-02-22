Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Beylikdüzü\'nde Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem

Beylikdüzü'nde abart egzoz kullandığı gerekçesiyle polis tarafından dur ihtarına uymayan ve kaçan motosiklet sürücüsüne 33 bin 246 lira para cezası kesildi. Şüphelinin sürücü belgesine ise 2 ay süreyle el konuldu.

22.02.2024 14:05  Güncelleme: 14:08
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Beylikdüzü'nde, "abart egzoz" kullandığı gerekçesiyle verilen dur ihtarına uymayıp polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 33 bin 246 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dünkü trafik denetimleri sırasında "abart egzoz" kullandığı belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu. Polis ekipleri, ihtara uymayıp kaçmaya başlayan sürücüyü takibe aldı.

Batı Trakya Bulvarı ve Orhangazi Caddesi'nde kural ihlalleri yapıp kaçmaya devam eden şüpheli sürücü, otoyola bağlandı.

Ekipler, motosikletin plaka bilgisinden yola çıkarak kaçan şüphelinin U.O.P. olduğunu belirledi.

Kavaklı Mahallesi'nde gözaltına alınan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "plakasız araç kullanmak", "abart egzoz", "yetersiz ehliyet", "makas atmak", "dur ikazına uymamak" ile "kırmızı ışık ihlali" maddelerinden toplam 33 bin 246 lira para cezası kesildi.

Şüphelinin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Abart Egzoz Kullanan Motosiklet Sürücüsüne Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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