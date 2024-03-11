Beylikdüzü\'nde AVM Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Gümüşhane Devlet Hastanesinde koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı

Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde kalp ve damar hastalıklarının tedavisinde kullanılacak koroner anjiyografi ünitesi hizmete açıldı. AK Parti Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet, anjiyo ünitesini ziyaret etti. Köse, anjiyo ünitesinin Gümüşhane'ye kurulmasından dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti. Gümüşhane Devlet Hastanesi'nin kaliteli sağlık hizmeti sunan bir ekip ve tek kişilik odalarda otel konforunda hizmet verdiğini belirten Köse, hastanenin çevre illere gitmeden tüm sağlık hizmetlerini karşılamayı hedeflediğini söyledi. Başhekimi Op. Dr. Fatma Hicran San ise anjiyo ünitesinin kalp krizi geçiren hastalara hızlı müdahale için büyük önem taşıdığını ifade etti.