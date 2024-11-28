Beylikdüzü'nde Dünya Engelliler Günü İçin Erişilebilirlik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beylikdüzü'nde Dünya Engelliler Günü İçin Erişilebilirlik Çalıştayı Düzenlendi

Beylikdüzü\'nde Dünya Engelliler Günü İçin Erişilebilirlik Çalıştayı Düzenlendi

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 'Farkındalık ve Erişilebilirlik' çalıştayı düzenledi. Çalıştayda, bireyler için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturulmasına yönelik çözüm önerileri geliştirildi.

28.11.2024 17:42  Güncelleme: 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkındalık ve Erişilebilirlik" çalıştayı düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü'nde her komşumuz için sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha erişilebilir bir kentsel yaşam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Farkındalık ve Erişilebilirlik" çalıştayı düzenledi. Beylikdüzü Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından düzenlenen çalıştayda, özel gereksinimli bireyler için daha kapsayıcı bir yaşam alanı oluşturulmasına olanak sağlaması amaçlandı. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür ve Sanat Merkezi, Sevgi Soysal Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya, İstanbul'daki birçok ilçe belediyesi, dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Çalıştay, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Hakan Ceyhan'ın yazıp yönettiği ve sosyal sorumluluk projelerinde birçok ödül alan Empati Dans Tiyatrosu'nun yetenekli dansçıları performans sergiledi. Yedi farklı çalışma gurubu ile üç oturumda gerçekleştirilen çalıştayda katılımcılar, erişilebilirlik konusundaki mevcut sorunları tespit ederek, çözüm önerileri geliştirdi ve bu öneriler sundu.

" Türkiye'nin erişilebilirlik ve farkındalık vizyonuna ışık tutacaktır"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, açılış konuşmasında erişilebilirliğin yalnızca bugünün değil, geleceğin vizyonu olduğuna vurgu yaptı ve "Engelleri aşmanın ilk adımı, zihinlerimizi dönüştürmekten geçer" diyerek tüm katılımcılara çağrıda bulundu.

Kenti erişilebilir bir hale getirmede ilk adımın farkındalık yaratmak oluğuna vurgulayan Başkan Çalık, şöyle devam etti:

"Bugün burada Beylikdüzü'nde eşit ve erişilebilir bir yaşama dair fikirlerimizi şekillendirmek için bir aradayız. Eşitlik bireylerin yaşadığı fiziksel ya da zihinsel farklılıklardan ibaret değildir. Aslında bu farklılıkları görmezden gelen ve fırsat eşitliği sunamayan sistemlerdir. Beylikdüzü'nde kimseyi geride bırakmayan bir kent hedefiyle çalışıyoruz. Eşit yaşamın öncüsü Beylikdüzü'nde her komşumuz için sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha erişilebilir bir kentsel yaşam hedefiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada üreteceğimiz fikirler Beylikdüzü'nün, İstanbul'un ve Türkiye'nin erişilebilirlik ve farkındalık vizyonuna ışık tutacaktır. Kimsenin dışlanmadığı, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu Beylikdüzü için daha yapacak çok işimiz var. Bugünkü çalıştayın çok değerli sonuçlarının olacağına yürekten inanıyorum. Engellerin tamamen ortadan kalktığı bir Beylikdüzü hayaline ortak olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

Çalıştay üç oturumda tamamlandı

Gün boyu süren çalıştay, yedi farklı grup tarafından üç oturumda gerçekleştirildi. Oturumlar erişilebilirlik ve ulaşım, eğitimde erişilebilirlik, sağlık ve rehabilitasyon, teknoloji ve dijital erişim, sosyal katılım ve kültürel faaliyetler, yasal haklar ve savunuculuk, medya ve farkındalık başlıklarında yapıldı. Her grup, konu başlıkları üzerinden mevcut sorunları analiz ederek, çözüm önerileri geliştirdi. Çalıştayın sonunda, tüm katılımcılar, daha erişilebilir bir Beylikdüzü için ortak bir vizyon oluşturdu.

Kaynak: ANKA

Dünya Engelliler Günü, Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Teknoloji, Politika, Güncel, Aralık, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Dünya Engelliler Günü İçin Erişilebilirlik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 18:00:30. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Dünya Engelliler Günü İçin Erişilebilirlik Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.