Beylikdüzü'nde Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye Yüksek Cezalar

Beylikdüzü\'nde Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye Yüksek Cezalar

Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından dur ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz ve plakasız motosiklet sürücüsü, yakalandıktan sonra toplamda 29 bin 557 lira para cezası kesildi. Ayrıca motosikletin sahibi olan kişiye de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 12 bin 977 lira para cezası verildi.

23.02.2024 15:19
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Beylikdüzü'nde, ehliyetsiz ve plakasız motosiklet kullanırken polisten kaçan sürücüye 29 bin 557 lira ceza kesildi.

Polis ekipleri, Marmara Mahallesi Ulusum Caddesi'nde trafik denetimi sırasında plakasız motosiklet kullandığı görülen sürücüye "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçmaya başlayan sürücü takibe alındı.

Kocatepe Caddesi ile Hürriyet Bulvarı'nda kural ihlalleri yaparak ilerleyen sürücü, bir sitenin bahçesinde gizlendiği çimenlik alanda polis ekiplerince yakaladı.

Yapılan sorgulamada, çekme belgeli olduğu belirlenen motosikletin başkasına ait olduğu, sürücü F.A'nın ise ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

F.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "ehliyetsiz araç kullanmak", "çekme belgeli araç", "kask takmamak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak" ve "kırmızı ışık ihlali" maddelerinden toplam 29 bin 557 lira para cezası kesildi.

Öte yandan motosikletin sahibi olduğu belirlenen V.E.A'ya ise "ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak"tan 12 bin 977 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Ehliyetsiz ve Plakasız Motosiklet Kullanan Sürücüye Yüksek Cezalar - Son Dakika
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