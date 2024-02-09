Beylikdüzü\'nde iş yerine silahlı saldırıda bulunan şüpheli tutuklandı

Beylikdüzü'nde bir iş yerine silahlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Şubat'ta Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin çalışma yürüttü.
Saha incelemesi yapan ekipler, olay günü otomobille iş yerine gelen şüphelilerden birinin otomatik tabanca ile ateş ettiğini, zanlıların daha sonra aynı araçla kaçtıklarını belirledi.
Çalışmada, söz konusu araçta ikiz plaka olduğu bilgisine ulaşan ekipler, zanlıların Arnavutköy'de bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıklarını tespit etti.
Ödeme yapılan kredi kartından kimlik bilgilerine ulaşılan E.D, söz konusu araçla Kağıthane'de yakalandı. İncelemelerde çalıntı olduğu belirlenen araçta olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüphelilere yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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