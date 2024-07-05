Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tırın Çarptığı Aydınlatma Direği Trafiği Kapattı - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tırın Çarptığı Aydınlatma Direği Trafiği Kapattı

Beylikdüzü'nde bir tırın kontrolden çıkması sonucu çarptığı aydınlatma direği başka bir aracın üzerine devrildi. Olayın ardından kara yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Hafif yaralanan tır sürücüsüne ambulansta müdahale edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

05.07.2024 17:03
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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan tırın çarptığı aydınlatma direği başka bir aracın üzerine devrilirken, kara yolu bir süreliğine trafiğe kapandı.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinde ilerleyen tırın sürücüsü, aracın kontrolünü kaybetti. Önce kara yolundaki köprünün ayağına vuran tırın sonrasında çarptığı aydınlatma direği de yan yoldaki bir aracın üzerine devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada hafif yaralanan tır sürücüsüne sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle hasar oluşan tırın bulunduğu D-100 kara yolu ile aydınlatma direğinin devrildiği yan yolun Avcılar istikameti trafiğe kapandı.

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından kara yolu ve yan yoldaki trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tırın Çarptığı Aydınlatma Direği Trafiği Kapattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Kontrolden Çıkan Tırın Çarptığı Aydınlatma Direği Trafiği Kapattı - Son Dakika
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