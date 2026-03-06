Beylikdüzü'nde Öğrencilere "Elektronik Atık" Eğitimi

(İSTANBUL) – Beylikdüzü Belediyesi, öğrencilerin çevre bilincini artırmak amacıyla elektronik atıkların yönetimi ve geri dönüşümü üzerine kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Atölye çalışmalarıyla desteklenen programda öğrenciler, elektronik cihazların güvenli söküm süreçlerini uygulamalı olarak öğrendi.

Beylikdüzü Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı yürüttüğü aylık çevre eğitimleri kapsamında "Elektrik ve Elektronik Atıklar" temalı etkinlikler gerçekleştirdi. İlçedeki okullarda düzenlenen programlarla, elektronik atıkların (e-atık) çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekildi.

E-atıkların geri dönüşüm yolculuğu anlatıldı

Eğitimlerde uzmanlar; kullanım ömrünü tamamlamış cihazların içeriğindeki ağır metallerin zararlarını, bu atıkların doğru ayrıştırılmasının önemini ve ekonomiye kazandırılma süreçlerini paylaştı. LGS ve YKS grubundaki öğrencilere yönelik "Sıfır Atık" odaklı teknik bilgilendirmeler yapılırken, ortaokul düzeyindeki öğrenciler için ise etkileşimli içeriklerle çevre bilinci aşılandı.

Uygulamalı atölyelerle deneyim kazandılar

Teorik eğitimlerin yanı sıra kurulan atölyelerde öğrenciler, elektronik atıkları yakından inceleme ve güvenli sökme tekniklerini deneme fırsatı buldu. Uygulamalı çalışmalar sayesinde öğrencilerin, atık yönetimi sürecine aktif katılım sağlayarak deneyim kazanmaları amaçlandı.

Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, sürdürülebilir bir çevre için genç kuşakların geri dönüşüm konusundaki farkındalığını artıracak benzer eğitimlerin devam edeceğini bildirdi.