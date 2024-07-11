Beylikdüzü'nde Patenli Çocuklara Otomobilde Tutunarak İlerleyen Sürücüye Cezai İşlem

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Beylikdüzü'nde seyir halindeyken patenli çocukların tutunarak ilerlediği aracın sürücüsüne para cezası verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yer alan Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi Yaşam Vadisi Yanyol'da "patenliler otomobile takılarak ilerliyor" şeklinde görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü V.G.P. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili diğer kurallara uymamak" maddesinden 690 lira idari para cezasısı kesildi.