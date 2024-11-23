Yangın,saat 04.00 sıralarında Mermerciler Sanayi Sitesi 2'inci Cadde'de bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Plastik ev gereçleri üretilen yaklaşık 2 bin metrekarelik fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
MÜDAHALE SIRASINDA PATLAMA SESLERİ
Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken çalışmalar sırasında patlama sesleri de duyuldu. Gökyüzünü siyah dumanın sardığı yangında, ekiplerin söndürme mücadelesi sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Beylikdüzü'nde Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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