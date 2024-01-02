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Beylikdüzü'nde Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Beylikdüzü'nde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda Kalaşnikof, ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.

02.01.2024 - 11:22,
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BEYLİKDÜZÜ'nde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda silah ve mermilerle, uyuşturucu madde geçirildi. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen 5 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, 28 Aralık Perşembe günü Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Mahallesi'nde düzenlendi. Polis ekipleri, ateşli silahlar ve mermilerle bıçakların ruhsatsız bulundurulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması kanununa muhalefet suçundan takip ettiği şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 adet Kalaşnikof, 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör, 2 adet çelik yelek, silahlara ait mermiler ve 59 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili S.Ö. E.E., S.Ö., S.T., ve E.S.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Sorgu ve incelemelerin ardından S.Ö. ve E.E.?nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Diğer şüphelilerin, yağma, gasp, adam yaralama, resmi belgede sahtecilik ve kapkaç gibi suçlardan poliste kaydı olduğu öğrenildi. S.Ö. ve E.S. sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, E.E., S.T. ve S.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beylikdüzü\'nde Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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