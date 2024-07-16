Beylikdüzü'nde Tekne Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti, Tekne Kaptanı Tutuklandı

Beylikdüzü'nde tekne ile botun çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan tekne kaptanı tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, gece ilçedeki bir marinada tekne ile şişme botun karıştığı kazada bottaki kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sualtı Arama (kurbağa adam) ekipleri, denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın yerde ulaştı.
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, konuyla ilgili tekne kaptanı M.P. ile O.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından M.P. "taksirle öldürme" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, O.Ö. serbest bırakıldı.
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