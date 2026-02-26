Beylikova Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara 3 Bin TL'lik Alışveriş Kartı Desteği

(ESKİŞEHİR) - Beylikova Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara 3 bin TL tutarında alışveriş kartı desteği veriyor. Belediye Başkanı Hakan Karabacak, "Sağlanan alışveriş kartı desteğiyle hem ailelerimizin yükünü bir nebze hafifletmeyi hem de yerel esnafımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz" dedi.

Beylikova Belediyesi, ramazan ayının ruhuna uygun olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 3 bin TL tutarında alışveriş kartı desteğini yaşama geçirdi. Bu kapsamda 454 vatandaşa ve 60 işçi statüsünde personele alışveriş kartı desteği veriliyor.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren yerel marketlerde geçerli olan alışveriş kartları ile vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç ürünlerini kendileri seçebilecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karabacak, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan, birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardan biridir. Bu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmak, onların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunmak en önemli sorumluluklarımızdandır. Sağlanan alışveriş kartı desteğiyle hem ailelerimizin yükünü bir nebze hafifletmeyi hem de yerel esnafımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sosyal yardımları önemsiyor, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Dayanışma kültürünü büyüterek ramazanın manevi atmosferini hep birlikte yaşamayı sürdüreceğiz."

İhtiyaç sahiplerine yönelik desteklerin yalnızca ramazan ile sınırlı kalmayacağı ve yıl boyunca planlı şekilde devam edeceği ifade edildi.