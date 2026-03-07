İnan Güney'in Babası Mehmet Güney: "Oğlum Kimseye Kötülük Yapmaz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnan Güney'in Babası Mehmet Güney: "Oğlum Kimseye Kötülük Yapmaz"

07.03.2026 16:52  Güncelleme: 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silivri Cezaevi'nde 200 gündür tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in babası Mehmet Güney, oğlunun çalışkan ve onurlu bir çocuk olduğunu dile getirerek, tutukluluğuna tepki gösterdi.

(İSTANBUL) - Silivri Cezaevi'nde 200 gündür iddianame hazırlanmadan tutuklu bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in babası Mehmet Güney, "İnan çok çalışkan ve onurlu bir çocuktur. Kimseye kötülük yapmaz" dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in babası Mehmet Güney, yıllarca Beyoğlu Belediyesi'nde şoförlük yaptığını, üç çocuğunu böyle  büyüttüğünü kaydeden Güney, "Allah'a şükür çalıştık, çabaladık. Tek başıma çocuklarımı büyüttüm. Ama onlar benden de çalışkandı" ifadesini kullandı.

Oğlunun eğitim hayatının başarılarla geçtiğini belirten Güney, "İnan küçük yaşlardan itibaren çok hırslıydı. İlkokulu birincilikle bitirdi, ortaokulda da hep başarılıydı. Kabataş Lisesi'ne gitti. Orayı da birincilikle bitirdi. Üniversite sınavında Bursa'yı kazandı, orada da birinci oldu. İnan çok çalışkandı, derslerinden neredeyse hiç başını kaldırmazdı" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıldır AK Parti yönetiminde olan Beyoğlu'nda seçimleri 10 bin oy farkla oğlunun kazandığını hatırlatan Güney, "İnan bütün gücüyle çalıştı. Bugün Beyoğlu'nu, Kasımpaşa'yı İnan'dan başka kimse alamazdı. O kadar çalışkan ve bilgili ki… Kiminle nasıl konuşacağını, nasıl bir yol haritası çizeceğini iyi bilir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerden önce oğluyla yaptığı bir sohbeti de aktaran Güney, "Bana 'Ben beş yıl Beyoğlu ilçe başkanlığı yaptım, meclis üyeliği yaptım. Bu seçimi ben mi alamayacağım? Yüzde 50 ile kazanacağım' dedi. Biz de 'Allah yardımcın olsun' dedik" diye konuştu.

Oğlunun neden tutuklandığını hala bilmeden cezaevinde olduğunu kaydeden baba Mehmet Güney, yaşadığı özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"İnan onurlu bir çocuktur. Kimseye kötülük yapmadı, kötülük nedir bilmez. Hep iyilik yaptı. Oğluma her konuda güveniyorum. Çocuklarımın hepsine güvenirim ama İnan bambaşka. İnsanların sevgisini kazanır, bizi mahcup etmez. Cenab-ı Allah oğlumun yardımcısı olsun. Bu insanları bıraksınlar. İnan'ın hizmeti yarıda kaldı, bu da onu çok üzüyor."

Kaynak: ANKA

Silivri Cezaevi, Mehmet Güney, İnan Güney, Beyoğlu, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnan Güney'in Babası Mehmet Güney: 'Oğlum Kimseye Kötülük Yapmaz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

17:16
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston’un son halini görmeniz lazım
Breaking Bad dizisiyle tanınan Bryan Cranston'un son halini görmeniz lazım
17:01
Sözün bittiği yer Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
Sözün bittiği yer! Beşiktaş taraftarına kılıç çekti
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:04:20. #7.12#
SON DAKİKA: İnan Güney'in Babası Mehmet Güney: "Oğlum Kimseye Kötülük Yapmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.