Beyoğlu Belediyesi'nden asker üniformasıyla servis olayına müdahale - Son Dakika
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Beyoğlu Belediyesi'nden asker üniformasıyla servis olayına müdahale

Beyoğlu Belediyesi\'nden asker üniformasıyla servis olayına müdahale

Beyoğlu Belediyesi, bir restoranda asker üniformasıyla servis yapılması olayıyla ilgili açıklama yaparak, restoranın Turizm İşletme Belgesi ile Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi'nin geri alındığını duyurdu.

17.04.2024 18:59  Güncelleme: 19:02
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HABER: HAKAN KAYA

Beyoğlu Belediyesi, ilçedeki bir restoranda asker üniformasıyla servis yapılması olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu restoranın Turizm İşletme Belgesi ile Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi'nin de geri alındığı belirtildi.

Sosyal medya platformu TikTok'ta lüks bir restoranda asker üniforması giyen bir garsonun yabancı müşterilere servis yaptığı anlar gündem olmuştu. Görüntülerin ardından İstanbul Valiliği açıklama yaparak, kaçak göçmen oldukları halde sigortasız çalıştırılan 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama da Beyoğlu Belediyesi'nden geldi.

RESTORANIN TURİZM İŞLETME BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Son günlerde muhtelif sosyal medya platformlarında paylaşılan ve kamuoyuna mal olan konuya ilişkin gerekli ön çalışmalar yapılmıştır. İstanbul Valiliği'nin 'Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama' suçundan adli işlem başlattığı işletmeyle ilgili Belediyemiz tarafından inceleme başlatılmıştır. Söz konusu işletmenin, Turizm İşletme Belgesi iptal edilmiş olup, Turizm İşletme Plaketi ve Açık Alkollü İçki Satış Belgesi ekiplerimizce teslim alınmıştır. İstanbul Valiliği ve Beyoğlu Kaymakamlığı ile işbirliği halinde ve titizlikle yürüttüğümüz sürecin neticesi, tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi'nden asker üniformasıyla servis olayına müdahale - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi'nden asker üniformasıyla servis olayına müdahale - Son Dakika
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