Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenlendi

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Satranç Turnuvası'nda üç ülkeden 500 genç sporcu yarıştı ve dereceye girenler ödüllendirildi.

22.07.2024 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl 'Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlendi. Üç ülkeden 500 genç sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödül verildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Satranç Turnuvası düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney ile birlikte turnuvanın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, turnuvanın başlangıç hamlesini yaptı. On farklı kategoride altı turun oynandığı turnuvaya, üç ülkeden 500 sporcu katıldı.

"Stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetli"

Turnuvanın açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

"Satranç dünyanın en eski oyunlarından birisidir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de satranca meraklıydı. Seyahat ettiği trenin bir vagonunda muhakkak satranç tahtası bulunurdu. Geçmişte başarılı olmuş padişahların, bilim insanlarının ve liderlerin de satranca olan sevgisi tesadüf değildi. Satranç şansa dayalı olmayan, aklın rekabetini öne çıkartan müthiş bir yolculuktur. Satranç tahtası da tıpkı hayat gibi önümüze sonsuz olasılıklar sunar. Yine satrançta her bir hamle bir karar, bir seçimdir. Tıpkı hayattaki gibi. Düşünen, soran, sorgulayan, kriz anlarında paniğe kapılmadan doğru kararlar alabilen, aldığı kararda en az dört beş hamle sonrasını planlayabilen, stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir. Turnuvaya katılan tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."

Yarışmacılardan Yaren Tanrıkulu, turnuvaya ilişkin, "Çok zevkli geçiyor. Özellikle Dünya Satranç Gününde burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraber burada olmak çok zevkli. Hem satrancımızın gelişmesi hem beraberce bir aktivitede bulunmak, yeni insanlar tanımak adına çok faydalı oluyor" dedi.

Mehmet Kerem Ulu da, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" diye konuştu.

Satranç Turnuvası, 21 Temmuz Pazar günü oynanan altıncı turun ardından düzenlenen ödül töreni ile sonlandı. 10 farklı kategoride 30 kupa ve 80 madalyanın dağıtıldığı turnuvada, kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazandı.

Dereceye giren katılımcılar ayrıca hediye çeki ile ödüllendirildi.

Kaynak: ANKA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Etkinlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
12:18 Avcılar’da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay Linçten polis kurtardı Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı
12:07 Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz’da yapılacak Emeklilere fark ödemesi 26 Temmuz'da yapılacak
10:29 Tayvan’ın en büyük askeri tatbikatı başladı Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı
14:35 Trabzonspor, Ruzomberok’u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien maçının galibiyle eşleşecek
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
12:57 Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti Türk edebiyatının usta ismi Ferit Edgü, 88 yaşında hayatını kaybetti
12:19 Fenerbahçe’ye kötü haber Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'ye kötü haber! Yeni transfer Allan Saint-Maximin antrenmana çıkmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 16:29:59. #1.11#
SON DAKİKA: Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement