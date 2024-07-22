Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası Düzenlendi

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(İSTANBUL)- Beyoğlu Belediyesi Satranç Turnuvası, bu yıl 'Dünya Satranç Günü' özelinde düzenlendi. Üç ülkeden 500 genç sporcunun katıldığı turnuvada dereceye girenlere ödül verildi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü dolayısıyla Hasköy Kültür, Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Satranç Turnuvası düzenlendi. Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Rıza Öney ile birlikte turnuvanın açılışına katılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, turnuvanın başlangıç hamlesini yaptı. On farklı kategoride altı turun oynandığı turnuvaya, üç ülkeden 500 sporcu katıldı.

"Stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetli"

Turnuvanın açılışında konuşma yapan Belediye Başkanı İnan Güney, şunları söyledi:

"Satranç dünyanın en eski oyunlarından birisidir. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de satranca meraklıydı. Seyahat ettiği trenin bir vagonunda muhakkak satranç tahtası bulunurdu. Geçmişte başarılı olmuş padişahların, bilim insanlarının ve liderlerin de satranca olan sevgisi tesadüf değildi. Satranç şansa dayalı olmayan, aklın rekabetini öne çıkartan müthiş bir yolculuktur. Satranç tahtası da tıpkı hayat gibi önümüze sonsuz olasılıklar sunar. Yine satrançta her bir hamle bir karar, bir seçimdir. Tıpkı hayattaki gibi. Düşünen, soran, sorgulayan, kriz anlarında paniğe kapılmadan doğru kararlar alabilen, aldığı kararda en az dört beş hamle sonrasını planlayabilen, stratejik kararlar alabilen nesiller ülkemizin geleceği için çok kıymetlidir. Turnuvaya katılan tüm genç sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum."

Yarışmacılardan Yaren Tanrıkulu, turnuvaya ilişkin, "Çok zevkli geçiyor. Özellikle Dünya Satranç Gününde burada olmak çok güzel. Arkadaşlarımla beraber burada olmak çok zevkli. Hem satrancımızın gelişmesi hem beraberce bir aktivitede bulunmak, yeni insanlar tanımak adına çok faydalı oluyor" dedi.

Mehmet Kerem Ulu da, "Satranç düşünme oyunu. İnsanlar düşünüyor, bazen kazanıp bazen kaybediyorlar. En önemlisi hatalarımızı anlamak. Ben eskiden beceremiyordum ama şimdi çalışa çalışa geliştim. Yaşıtlarıma satranç oynamalarını öneririm" diye konuştu.

Satranç Turnuvası, 21 Temmuz Pazar günü oynanan altıncı turun ardından düzenlenen ödül töreni ile sonlandı. 10 farklı kategoride 30 kupa ve 80 madalyanın dağıtıldığı turnuvada, kendi kategorilerinde ilk üçe giren sporcular kupa, ilk beş sporcu ve en başarılı ilk üç kadın sporcu madalya almaya hak kazandı.

Dereceye giren katılımcılar ayrıca hediye çeki ile ödüllendirildi.