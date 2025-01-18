Su satılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da sahte alkol dört günde 38 kişiyi canından ederken, 46 kişinin hastanelerde tedavileri devam ediyor. Son olarak Beyoğlu'nda su satışı yapılan dükkanda 72 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçak ve sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin artması üzerine çalışma başlattı. Fetihtepe Mahallesi'nde su satılan bir dükkanda sahte içki üretildiğini belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda iş yeri sahibi Y.K'yi (53) gözaltına aldı.
Ekipler bidonları tek tek açıp koklarken, yapılan aramada 72 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan dükkan belediye ekiplerince mühürlendi.
İstanbul'da 8 ilçede sahte alkol ticaretinde bulunarak 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si daha tutuklandı. Sahte alkol ticaretinde bulunan ve üretenlere yönelik çalışmalarda, tutuklananların sayısı böylece 11'e yükseldi.
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