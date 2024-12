Beyoğlu\'nda Alt Yapı Çalışmaları Esnafı Mağdur Ediyor

Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ tarafından yapılan kazı onarım ve alt yapı çalışması Beyoğlu Hasköy mahallesi sakinlerini mağdur etti. 8 aydır devam eden alt yapı çalışmasından muzdarip olan esnaf Bülent Dumanlı," İstanbul 'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" diye konuştu.

İstanbul'da Haliç'e akan atık suları engellemek için İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen ve 8 aydır devam eden kazı onarım ve alt yapı çalışması Hasköy mahallesi sakinlerini mağdur etti. Vatandaş ve esnaf tamamlanamayan çalışmalar sırasında sık sık elektrik, su ve doğalgaz kesintisi yaşanmasından yakınıyor. Mahallede esnaflık yapan Mustafa Can, "Manav olarak çalışıyorum. 8 aydır çalışma var yapılacak yer 500 metre bile değil. Şu anda elektrik yok. Bir gün su yok bir gün elektrik yok. Bir gün doğalgaz yok. Dün çamur içindeydi; yağmur yağıyor. İnsanlar perişan, esnafın hali belli, perişan durumda" dedi.

'BİTMEK BİLMEYEN ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ'

Mahalle kasabı Bülent Dumanlı ise, "Hasköy Piripaşa Beyoğlu'nda 10 seneden beri esnafım. Buranın böyle bir sıkıntısı var. Bundan 6-7 ay öncesinde İSKİ Büyükşehir Belediyesiyle beraber büyük bir çalışmaya girdiler. Çalışmayı yaptılar, yeraltını çok güzel kazdılar. Sonrasında bitmek bilmeyen bir çileye dönüştü bu. Yer altını kazdılar, kapattılar bitti dedik. Buradaki esnaf zaten kan ağlıyor. Adamların yüzde 50 yüzde 60 yüzde 70'e varan kayıpları var. Zaten birçoğu herhalde 2 veya 3 tane dükkan kapanmış. Onların gücü yoktu. Gelen yetkililer yani Beyoğlu Belediyesi geliyor. Bize biteceğini söylüyor. Onların da elinde birşey yok, birşey yapamıyorlar. Zaten ben burada gıda satıyorum. Ben burada esnafım, kasabım. Günde burada 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saate varan elektrik kesintileri oluyor, su kesintileri oluyor. Burada elektrik olmayınca zaten iş yapamıyoruz çamurdan. Elektrik kesintisinden dükkanımızı artık kapatamıyoruz çünkü kepenklerimiz çalışmıyor, otomatik kepenklerimiz. Şunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Burası neticesinde İstanbul'un ücra bir köşesi değil, Haliç Kongre Merkezi'nin arkası, Rahmi Koç Müzesinin yanı. Yani İstanbul'un Beyoğlu'nun göbeği burası. Beyoğlu'nun göbeğinde de böyle bir rezilliği çektirmeye kimsenin hakkı yok" dedi

'MÜŞTERİ GELMİYOR'

Mahalle esnafı Mehmet Emirtaş ise, "Ben burada çalışıyorum. 8 aydır çalışma başladı. Bitmek bilmiyor bir türlü. Biz mağduruz burada. Sadece biz değil herkes mağdur. İşe gidip gelenler perişan. Elektrikler kesiliyor, sular kesiliyor, doğalgaz kesiliyor. Bitmek bilmeyen bir çile çekiyoruz burada. İnsanlar evine giremiyor. Müşterilerimiz gelmiyor yağmurdan ve çamurdan dolayı. Yağmur yağmayıp kuru olduktan sonrada toz topraktan durulmuyor burada. Bitmeyen bir çile çekiyoruz burada" şeklinde konuştu.

'EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMEZ OLDUK'

Mahalle esnaflarından biri, "1.5 ay oldu bir kafe açtık ve 8 aydır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Esnaf olarak gerçekten bitik haldeyiz. Taşeron firma çalışıyor gördüğüm kadarıyla. İnsanlar vardiyalı çalıştıklarını söylüyorlar ama hep kahvelerde ve kafedeler. Ben bir esnaf olarak artı bir vatandaş olarak bu sıkıntıdan fazlasıyla muzdaribim. Burada gördüğünüz bütün esnaf şu an kan ağlıyor. Durumumuz gerçekten çok kötü. Evimize artık ekmek götüremez olduk. Esnaf olduğumuz halde, dükkan çalıştırdığımız halde gerçekten çok kötüyüz. Biz bu konunun bir an önce üst seviyedeki insanlardan yardımını istiyoruz. Lütfen bir an önce buna bir çare bulsunlar. Elektrik sıkıntısına gelince en son firma geldi. Gördüğünüz gibi buraları kırdı döktü ve gittiler. Elektriğimiz kesiliyor. Geliyorlar doğalgazımızı patlatıyorlar. Su borularımızı patlatıyorlar. 2-3 gün suyumuz gelmiyor. Biz burada esnafız bizim dolabımızda pastalarımız, kurabiyelerimiz var. Bayatlıyor, çöpe atılıyor. Bu bize artı bir zarar. Yani bunu lütfen bir an önce çaresine baksınlar. Gerçekten çok kötüyüz" dedi. İBB'den alınan bilgiye göre ise, çalışmanın birkaç ay içinde bitirilmesinin planlandığı öğrenildi.