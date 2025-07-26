Beyoğlu\'nda Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Beyoğlu'nda 'laf atma' tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. E.E.(16) VE C.C (16)'nin bıçakla saldırdığı Umut Ö. (17) ağır yaralandı. Güven timleri tarafından kısa sürede yakalanan 3 kişi tutuklandı. Kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Tarlabaşı Caddesi üzerinde 18 Temmuz'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişinin bıçakla yaralandığı ve 3 saldırganın kaçtığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine gitti. Ekipler, takip sonucu E.E.(16) ve C.C.(16)'yi olayda kullanılan bıçakla yakaladı. Yaralı Umut Ö. ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Devam eden çalışma sonucu bıçakla saldıran 3. kişi olan P.K (20) da yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, elinde bıçak olan 2 kişinin bir kişiyie bıçakla saldırdığı görülüyor.