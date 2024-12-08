İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, son günlerde sahte içkiden kaynaklanan ölümler nedeniyle çalışma başlattı. Beyoğlu'nda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri öncülüğünde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla MücadeleŞ ube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı, eğlence mekanlarına yönelik sahte içki denetimi yapıldı. Taksim, İstiklal Caddesi, Cihangir ve Tarlabaşı çevresindeki çok sayıda eğlence mekanı denetlendi. Denetimler kapsamında, iş yerlerinin evrakları ve şişelerin bandrolleri kontrol edildi. Eğlence mekanlarındaki müşteriler ise Genel Bilgi Tarama'sına (GBT) tabii tutuldu.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda Eğlence Mekanlarında Sahte İçki Denetimi Yapıldı - Son Dakika
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