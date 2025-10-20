Beyoğlu\'nda Kundaklama Yangını

BEYOĞLU'nda tekstil atölyesi olarak kullanılan binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında 1 kişi dumandan etkilendi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, tahta parçalarını yakarak yangını çıkardığı tespit edilen 21 yaşındaki K.A.'yı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan kadın adli kontrol şartıyla serbest kalırken, ifadesinde 'O ben değilim' dediği öğrenildi.

Yangın, 18 Ekim Cumartesi saat 05.00 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında bitişikteki apartmanlarda oturan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, yoğun dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

SEVGİLİSİ İÇERİ ALMAYINCA BİNAYI KUNDAKLADI

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği, yapılan incelemede binanın kundaklandığını tespit etti. İş yeri sahibi A.K.'nin ifadesine başvuran polis, olayı K.A.'nın gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı. Devam eden çalışmalarda K.A. isimli kadın yakalandı. Yapılan çalışmalarda, K.A. ile iş yeri sahibi A.K. arasında gün içinde tartışma yaşandığı, K.A.'nın sabah saatlerinde yeniden olay yerine gelerek iş yeri ve ev olarak kullanılan daireye girmek istediği, A.K. kapıyı açmayınca binayı ateşe verdiği belirlendi.

İFADESİNDE 'O BEN DEĞİLİM' DEDİ

Gözaltına alınan şüpheli K.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 'Mala zarar verme' suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan K.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. K.A.'nın emniyetteki ifadesinde, 'Kendisiyle tartıştık ama binayı yakan ben değilim' dediği öğrenildi.