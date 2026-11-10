Beyoğlu'nda motoru alev alan taksi kullanılamaz hale geldi, tramvay seferleri aksadı - Son Dakika
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Beyoğlu'nda motoru alev alan taksi kullanılamaz hale geldi, tramvay seferleri aksadı

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Beyoğlu'nda seyir halindeki taksinin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis LPG'li aracın patlama ihtimaline karşı yolu kapatırken tramvay seferleri ve araç trafiği bir süre aksadı.

Beyoğlu'nda seyir halindeyken yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi.

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nden Beşiktaş istikametine giden Onur Yazıcı yönetimindeki 34 TJU 71 plakalı taksinin motor kısmı bilinmeyen nedenle alev aldı.

Aracını durduran Yazıcı, yolcusunu indirerek çevredeki esnafın yardımıyla yangına müdahalede bulundu. Bu sırada büyüyen alevler taksinin iç kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis LPG'li aracın patlama ihtimaline karşın yolu trafiğe kapatarak önlem aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında taksi kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle bölgedeki tramvay seferleri ile araç trafiğinde bir süre aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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