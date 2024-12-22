Beyoğlu\'nda Motosikletten Düşme Olayı Kavgaya Neden Oldu

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BEYOĞLU'nda motosikletten düşen kişiyle dalga geçtiği öne sürülen grup ile düşen kişinin arkadaşları arasında kavga çıktı. Beşiktaş Akaretler'de alkollü iki grup kavga ederken, Bebek'te ise seyyar satıcılar taburelerle birbirine saldırdı. Yaşanan 3 kavgayı çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Beyoğlu Tophane'de önceki gün yaşanan olayda iddiaya göre motosikletli bir sürücü dengesini kaybederek yere düştü. O sırada sokakta bulunan bir grup, yere düşen sürücüyle dalga geçti. Bunun üzerine arkadaşlarıyla aynı yere geri dönen sürücü ve diğer grup arasında kavga çıktı. Beşiktaş Akaretler'de geçtiğimiz günlerde yaşanan bir diğer olayda ise alkollü olduğu öne sürülen iki grup, laf atma nedeniyle kavga etti. Polisin müdahale ettiği kavga büyümeden sonlandırıldı. Bebek'te ise seyyar satıcılar yer nedeniyle taburelerle birbirine saldırdı. Yaşanan 3 kavga cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.