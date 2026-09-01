Beyoğlu'nda Narkotik Operasyonu: 10 Gözaltı, 333 Gram Skunk ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Narkotik Operasyonu: 10 Gözaltı, 333 Gram Skunk ve Silah Ele Geçirildi

Beyoğlu\'nda Narkotik Operasyonu: 10 Gözaltı, 333 Gram Skunk ve Silah Ele Geçirildi
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İstanbul Beyoğlu merkezli uyuşturucu operasyonunda sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin zula olarak kullandığı 9 adreste yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 181 bin lira ele geçirildi.

Beyoğlu merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 'zula' olarak kullandıkları belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram skunk, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik Beyoğlu merkezli operasyon düzenlendi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen 12 şüpheli ve şüphelilerin zula olarak kullandıkları tespit edilen 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda 333 gram Skunk maddesi, pres makinesi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 70 fişek, 181 bin Türk Lirası, 310 euro ve 500 dolar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Narkotik Operasyonu: 10 Gözaltı, 333 Gram Skunk ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyoğlu'nda Narkotik Operasyonu: 10 Gözaltı, 333 Gram Skunk ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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